Gdy serce ma infekcję, czyli o infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest chorobą, która nieleczona prowadzi do śmierci i która dotyka średnio od 2 do 4 osób na 100 tysięcy ludzi w skali roku. Choć może wystąpić u każdego, niezależnie od wieku, to jego średnia u pacjentów wynosi trochę powyżej 50 lat. Pomimo tego trzeba pamiętać o możliwości pojawienia się tej choroby również u dzieci, szczególnie tych, które mają wrodzone wady serca, sztuczną zastawkę lub przebyły wcześniej IZW.