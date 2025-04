Badanie, o wiele mówiącej nazwie „Birthplace” (Miejsce urodzenia), miało za zadanie porównać bezpieczeństwo porodu w różnych warunkach tj. w domu, samodzielnym oddziale położniczym dowodzonym przez położne, na oddziale położniczym będącym częścią szpitala i również kierowanym przez położne i wreszcie na oddziale kierowanym przez lekarzy. Warto przy tym zaznaczyć, że u wszystkich kobiet biorących udział w badaniu, ciąża przebiegała prawidłowo, bez żadnych znanych czynników ryzyka.

Dane opublikowane przez badaczy prezentują się następująco:

Powikłania przy pierwszym porodzie (na 1000 porodów)

Samodzielny oddział kierowany przez położne 4,5 Oddział kierowany przez położne będący częścią szpitala 4,7 Oddział szpitalny kierowany przez lekarzy 5,3 Dom 9,3

„Ryzyko powikłań u kobiet planujących swój pierwszy poród w domu jest znacznie większe niż w innych przypadkach, nie stwierdziliśmy jednak w tym przypadku różnicy pomiędzy oddziałami położnych i lekarzy.” - komentuje prof. Peter Brocklehurst, główny autor badań.

To jednak nie wszystkie informacje. Badacze podają, że aż w 45% porodu pierwszego dziecka w domu konieczny był transport do szpitala, głównie z powodu powolnego przebiegu porodu, czy potrzeby zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego.

Przy drugiej ciąży statystyki wyglądają jednak całkowicie inaczej. Przede wszystkim ilość powikłań w domu i w szpitalu wyrównuje się. Również ilość transportów z domu do szpitala w trakcie porodu spada do 12%.

Badanie, jak podkreślają lekarze, ma pokazać jak wiele opcji ma rodząca kobieta i ocenić ich bezpieczeństwo zarówno dla matki, jak i dziecka. Więcej informacji można znaleźć w czasopiśmie British Medical Journal.

Źródło: BBC News/ kp