Spis treści:

Reklama

Wyrostek robaczkowy, zwany kiedyś „ślepą kiszką”, to część przewodu pokarmowego w postaci odchodzącego od jelita odcinka przypominającego kształtem robaka. Do zapalenia wyrostka robaczkowego dochodzi często. Jest to główna przyczyna bólu brzucha, która wymaga leczenia operacyjnego. Może rozwinąć się u każdego, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Przyczyny mogą być różne, ale najczęściej do zapalenia dochodzi w wyniku zatkania światła wyrostka kamieniem kałowym (twardą grudką kału). Choroba wymaga szybkiego zabiegu chirurgicznego, dlatego warto znać nie tylko charakterystyczne, ale też nietypowe objawy zapalenia wyrostka.

Choroba wcale nie musi dawać o sobie znać bólem w prawej dolnej części brzucha. W niektórych przypadkach zapalenie wyrostka robaczkowego manifestuje się nietypowymi objawami, takimi jak:

wzdęcia,

uczucie niestrawności,

osłabienie,

nudności lub wymioty,

biegunka,

brak apetytu,

uczucie parcia na mocz,

parcie na stolec,

ból w dziwnych lokalizacjach (wyrostek robaczkowy u niektórych osób ma nietypową lokalizację, np. za pęcherzem moczowym).

U około 70% chorych zapalenie wyrostka robaczkowego zaczyna się od złego samopoczucia i rozlanego bólu w okolicy pępka. Ból narasta i po kilku godzinach koncentruje się w dole brzucha, po prawej stronie. Ból staje się bardziej punktowy i ostrzejszy. Wzrasta temperatura ciała. Pojawia się tkliwość po prawej stronie brzucha.

Ból przy zapaleniu wyrostka nasila się podczas kaszlu i poruszania, zmniejsza, gdy chory przyjmuje tzw. pozycję embrionalną, leży spokojnie na prawym boku z lekko podkurczonymi nogami.

Jeżeli mamy nietypowe objawy mogące świadczyć o zapaleniu wyrostka, to łatwo je zbagatelizować. Trzeba jednak pamiętać, że nieleczona choroba jest groźna. Aby sprawdzić, czy problem jest poważny, uciśnij brzuch w tzw. punkcie McBurneya, czyli w jednej trzeciej odległości na odcinku od prawego biodra do pępka. Nieco powyżej prawej pachwiny. Jeśli brzuch się napina lub jest twardy, występuje silny ból przy ucisku i zwalnianiu ucisku, należy jechać do szpitala. Tym bardziej, jeśli pojawiają się nudności, wymioty, utrata apetytu.

Rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego może przysporzyć trudności nawet doświadczonemu chirurgowi. Zwłaszcza gdy objawy nie są oczywiste. W przypadku klasycznych symptomów z rozpoznaniem choroby nie ma problemu: silna bolesność w prawym dole biodrowym potwierdza zapalenie wyrostka. Diagnostyka opiera się również o badania krwi. Przy nietypowym ułożeniu wyrostka i objawach budzących wątpliwości – wykonuje się badanie USG, RTG lub tomografię komputerową jamy brzusznej.

Gdy dojdzie do zapalenia wyrostka robaczkowego, konieczny jest pobyt w szpitalu. Chorobę leczy się zazwyczaj operacyjnie. Wyjątkiem może być bardzo ograniczony stan zapalny z powstaniem ropnia, kiedy stosuje się antybiotykoterapię. Operacja wykonywana jest metodą klasyczną (z otwarciem jamy brzusznej) lub laparoskopową. Niezależnie od techniki celem zabiegu jest usunięcie zmienionego chorobowo wyrostka robaczkowego oraz następstw procesów zapalnych w jamie brzusznej.

Źródła:



Seyedhosseini-Davarani S, Akhgar A. Atypical Presentation of Acute Appendicitis: A 32-year-old Man with Gastroenteritis Symptoms; an Educational Case. Adv J Emerg Med. 2017 Dec 4;2(2):e21. doi: 10.22114/AJEM.v0i0.32,



Petroianu A. Diagnosis of acute appendicitis. Int J Surg. 2012;10(3):115-9. doi: 10.1016/j.ijsu.2012.02.006,



Jones MW, Lopez RA, Deppen JG. Appendicitis. [Updated 2022 Oct 24]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493193/.

Reklama

Czytaj także:

Po której stronie jest wyrostek?

Objawy zapalenia wyrostka robaczkowego. Jaki to ból brzucha?

Kolka nerkowa - objawy i leczenie. Kiedy jechać do szpitala?