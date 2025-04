Gruźlica nerek – sytuacja epidemiologiczna

Dzięki wprowadzeniu obowiązkowych szczepień dzieci, chroniących przed zachorowaniem na gruźlicę, liczba nowych zachorowań na tę chorobę znacznie się zmniejszyła. Wprowadzone do leczenia antybiotyki również wpłynęły na znaczną redukcję liczby osób, chorujących na gruźlicę.

Postać nerkowa gruźlicy ma ewidentny związek z postacią płucną – czynnikiem, który wywołuje schorzenie w nerkach jest obecność we krwi bakterii z rodzaju Mycobacterium, które są główną przyczyną rozwoju gruźlicy. Owe patogeny osadzają się w nerkach w momencie filtrowania krwi ze zbędnych składników przemiany materii i wywołują tam proces zapalny, który jest przyczyną gruźlicy nerek.

Podstępny rozwój gruźlicy nerek

Gruźlica nerek ma to do siebie, że rozwija się bardzo podstępnie – daje bardzo skąpe i niespecyficzne objawy, podczas gdy zmiany zachodzące w nerkach są już w dość zaawansowanym stadium. Rzeczonymi objawami mogą być niewyjaśnione stany gorączkowe, bóle w dolnej części pleców lub bóle brzucha, a także symptomy typowe dla zapalenia pęcherza (ból i pieczenie przy oddawaniu moczu oraz częste uczucie parcia na pęcherz mimo dokonanej mikcji).

W badaniu ogólnym moczu, które najczęściej jest zlecane w momencie podejrzenia choroby nerek, odchylenia od normy są niewielkie i niecharakterystyczne dla żadnej choroby, a badanie bakteriologiczne (posiew moczu) może nie wykazać obecności chorobotwórczych bakterii.

Objawem, który zwykle budzi niepokój zarówno lekarza, jak i pacjenta, jest krwiomocz, czyli oddawanie moczu zabarwionego na czerwono. Jest to bardzo ważny symptom, który stanowi wskazanie do wykonania biopsji nerki, czyli badania, polegającego na pobraniu wycinka narządu do badania pod mikroskopem. Dzięki temu testowi diagnostycznemu można z łatwością ustalić charakter zmian morfologicznych w nerkach, które w gruźlicy są bardzo specyficzne i pozwalają na postawienie jednoznacznego rozpoznania.

Leczenie gruźlicy nerek

Terapia farmakologiczna gruźlicy nerek przebiega podobnie jak leczenie postaci płucnej gruźlicy – polega na podawaniu kilku antybiotyków jednocześnie przez dość długi okres czasu (wynosi on co najmniej 4 miesiące – w przypadku szczepów bakterii opornych na leczenie może się on wydłużyć). W leczeniu gruźlicy nerek stosuje się więcej niż jeden antybiotyk, by wyeliminować sytuację, w której bakteria, będąca przyczyną choroby, będzie oporna na dany lek oraz zwiększyć skuteczność stosowanego leczenia. Oprócz antybiotyków podaje się także leki przeciwbólowe, wspomagające walkę organizmu z patogenem.

