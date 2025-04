Infekcja grzybicza zaczyna się zazwyczaj w przestrzeniach pomiędzy palcami. Podrażniona skóra, swędzenie i pieczenie to jedne z pierwszych objawów grzybicy. Może wystąpić także łuszczenie się skóry, a przy silnej infekcji mogą pojawić się również pęcherze. Kiedy grzyby ulokują się w okolicach paznokci, te zaczynają żółknąć i odchodzić od skóry. Wymienione wyżej objawy stanowią sygnał, aby jak najszybciej zgłosić się do dermatologa, który przepisze odpowiednie leki.

Profilaktyka grzybicy stóp

Osoby, które mają skłonność do infekcji grzybiczych, powinny szczególnie uważnie dobierać obuwie. – Aby zminimalizować ryzyko infekcji grzybiczej, warto postawić na buty ze skóry wysokiej jakości. W odróżnieniu od tworzyw sztucznych, przepuszcza ona powietrze i umożliwia wentylację stóp – radzi Marta Rondoś, reprezentująca markę obuwniczą Lesta. – Należy też pamiętać o właściwej higienie butów – dodaje.

Po każdym dniu noszenia warto odstawić buty na 24 godziny, żeby odparowały. Można też zastosować specjalny spray, zawierający substancje likwidujące grzyby i bakterie. Przede wszystkim jednak trzeba unikać kontaktu z chorobotwórczymi drobnoustrojami. Zadanie jest o tyle utrudnione, że grzyby spotyka się dość powszechnie, zwłaszcza tam, gdzie występuje wilgoć i duże skupiska ludzi, czyli na basenie, w publicznych łazienkach (pod prysznicem), w saunach – w takich miejscach zawsze trzeba mieć klapki.

Osoby, którym udało się wygrać z grzybicą, powinny zdezynfekować lub wymienić buty i skarpetki noszone w trakcie choroby, a także przedmioty służące do pielęgnacji paznokci – pilniki, nożyczki i cążki. Warto też wymienić pumeksy, szczotki i gąbki do stóp, używane w czasie infekcji.

Leczenie grzybicy stóp

Jeśli doszło do zakażenia, trzeba zgłosić się do dermatologa. Lekarz po wstępnych oględzinach zmian skórnych, powinien zlecić badania mykologiczne. Na ich podstawie zostanie wybrana terapia przeciwgrzybicza.

W przypadku łagodnego przebiegu infekcji zazwyczaj wystarczają dostępne bez recepty maści z klotrimazolem, chlorowodorkiem terbinafiny lub mikonazolem. Jeśli grzybica jest mocno nasilona, specjalista może przepisać środki doustne z klasy triazoli.

Leczenie mikozy przeważnie jest długotrwałe. Preparaty należy stosować przynajmniej przez dwa tygodnie od momentu ustąpieniu objawów. Nie zaleca się długotrwałego moczenia stóp w wodzie, nawet jeśli zawiera ona zioła mające właściwości przeciwgrzybicze. Może się to przyczynić do rozprzestrzenienia się infekcji.

Zmiana diety

Kuracji przeciwgrzybicznej nie da się zastąpić, ale można ją dodatkowo wspomóc. Ponieważ cukier to doskonała pożywka dla grzybów, warto wyłączyć go ze swojej diety, przynajmniej do czasu ustąpienia infekcji. W celu wzmocnienia i odbudowy swojej naturalnej flory bakteryjnej, dobrze wprowadzić do jadłospisu zsiadłe mleko lub jogurt naturalny. Zawierają one żywe kultury bakterii i są zalecane szczególnie w przypadku osób w trakcie kuracji antybiotykowej. Dobrze sprawdzą się też tabletki z grupy probiotyków. Grzybica atakuje zwykle osłabiony organizm. Warto więc poświęcić więcej uwagi prawidłowej, bogatej we wszystkie niezbędne składniki, diecie.

Z mikozą zmaga się nawet co piąty Polak, nic więc dziwnego, że bywa zaliczana do chorób cywilizacyjnych. Chorobotwórcze ustroje występują dość powszechnie i bardzo szybko się rozmnażają. Profilaktyka i konsekwentne leczenie to jedyne niezawodne metody, aby pożegnać się z problemem grzybicy raz na zawsze.

