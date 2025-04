W Chinach gwałtownie wzrasta liczba nowych zakażeń koronawirusem. Ocenia się, że to pierwsza od 2 lat tak poważna sytuacja w kraju. Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że w niedzielę w 58 miastach odnotowano 2125 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, a w sobotę rekordowe 3122, a to oznacza, że ​od kilku dni codziennie przybywa ponad 1000 zachorowań na COVID-19. Władze nie wliczają do oficjalnych statystyk zakażeń bezobjawowych - a te, co jest dobrą wiadomością, stanowią 2/3 pozytywnych testów. Dominującym wariantem jest nadal Omikron.

Reklama

Szybkie testy i obostrzenia z powodu wzrostu zakażeń w Chinach

Władze w Chinach w obliczu największego od początku pandemii w 2020 roku przyrostu liczby zakażeń wprowadziły możliwość powszechnego wykonywania szybkich testów antygenowych.

Władze Chin wprowadziły lockdowny w wielu miastach w północno-wschodnich Chinach. W Szanghaju zamknięto muzea, teatry, kina i wprowadzono naukę zdalną. W Changchun zamknięto duży zakład produkcyjny samochodów. Zablokowane jest również miasto Shenzhen, gdzie produkuje się m.in. iPhone'y. W najbardziej zagrożonym rozprzestrzenianiem wirusa rejonie Chin aż 26 milionów osób ma pozostać w swoich domach. W wielu miejscach wprowadzono zasadę, że tylko jedna osoba na gospodarstwo domowe może opuszczać miejsce zamieszkania po to, aby zrobić niezbędne zakupy. W niektórych miastach zawieszono transport publiczny i wprowadzono inne obostrzenia.

Chińskie władze bardzo restrykcyjnie podchodzą do przestrzegania obostrzeń i ich wprowadzania w razie zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jak donosi portal CNN, w marcu zwolniono co najmniej 26 chińskich urzędników państwowych w miastach, w których doszło do wzrostu zakażeń.

Coraz więcej zakażeń również w Wielkiej Brytanii. Specjaliści wskazują przyczyny

Urząd Statystyk Krajowych w Wielkiej Brytanii także ogłosił, że w kraju pojawia się coraz więcej zakażeń dominującym obecnie wariantem Omikrona, zwanym BA.2. Naukowcy nie są pewni, dlaczego rośnie liczba chorych, ale podejrzewają przede wszystkim trzy możliwe przyczyny: wariant BA.2 jest bardziej zaraźliwy, słabnie odporność poszczepienna oraz złagodzono obostrzenia. Brytyjski urząd NHS, będący odpowiednikiem polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zapowiada, że szczepionki przypominające przeciwko COVID-19 będą w tym kraju dostępne w kwietniu.

Reklama

Czytaj także:

Obalamy mity: 11 fałszywych opinii o koronawirusie, w które wciąż wierzymy

Ból głowy objawem zakażenia koronawirusem. Jak rozpoznać, że to COVID-19?

Kaszel w przebiegu COVID-19. Kaszel suchy i mokry a koronawirus. Kiedy powinien zaniepokoić i jak go leczyć?

Jak długo i kiedy zarażamy koronawirusem?