Haloterapia w mieście

Jak wielu Polaków choruje na astmę i alergię?



Ogromne rozpowszechnienie alergii w ostatnich latach spowodowało, że dolegliwość ta została nazwana „chorobą XXI wieku”. Dane epidemiologiczne opublikowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wskazują na 14 mln Polaków mających problemy alergiczne. Nieleczona alergia prowadzi do astmy, której objawy stwierdzono u ponad 5,5 mln z nas. Wśród dzieci oraz osób do 40 lat astma jest obecnie najczęstszą chorobą przewlekłą i przyczyną inwalidztwa.

W jaki sposób miasto może pomóc mieszkańcom w ich problemach zdrowotnych?



Misją władz samorządowych jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia w bezpiecznym i zdrowym otoczeniu. Istotna jest tutaj rola władz lokalnych, gdyż to właśnie one z założenia najlepiej znają potrzeby mieszkańców, mają zatem największy wpływ na ich zdrowie i życie.

Gmina będąc najmniejszą jednostką administracyjną znajduje się najbliżej mieszkańców, powinna więc zaspokajać ich podstawowe potrzeby. Zadaniem władz gminy jest interesowanie się życiem mieszkańców i wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów. Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia jest jednym z zadań władnych gminy wskazanych w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Natomiast ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27 sierpnia 2004 roku w Rozdziale 2 Art. 7.1. określa, że:

„Do zadań władnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy;

4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.”

Powyższe umożliwia gminie realizację szeroko pojętej profilaktyki i poprawy zdrowia jej mieszkańców. Przystępując do realizacji programu zdrowotnego, należy w pierwszej kolejności rozpoznać potrzeby zdrowotne mieszkańców, czyli wyznaczyć choroby, które stanowią największy problem zdrowotny, społeczny jak również ekonomiczny.

Czym grozi alergia i astma?



Zachorowania na alergie i astmę w ostatnich latach wykazują alarmujący wzrost. Dziś właściwie trudno znaleźć w klasie dziecko, które nie miałoby żadnego uczulenia. Dzieci są grupą szczególnie narażoną, gdyż ich układ immunologiczny nie został jeszcze do końca ukształtowany, co czyni je dużo bardziej podatnymi na rozwój alergii czy astmy. Doświadczając problemów zdrowotnych już w wieku dziecięcym w przyszłości będą dużo bardziej narażone na inne zachorowania.

Zdaniem prof. Bolesława Samolińskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie alergologii na Mazowszu, liczba chorych na astmę będzie rosła, gdyż alergia nieleczona lub leczona nieprawidłowo z reguły prowadzi do rozwoju astmy. Ta z kolei nieleczona lub źle leczona jest przyczyną uciążliwych objawów takich jak napady duszności, kaszel, ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności, ograniczenia wydolności wysiłkowej, zaburzenia snu, co w konsekwencji przekłada się na wysoką absencję chorobową, niezdolność do pracy i prowadzić może do inwalidztwa czy nawet zgonu. Szacuje się, że w Polsce co roku z powodu astmy umiera 1 500 osób.

Analizy ekonomiczne dotyczące astmy oskrzelowej wykazały, że koszt pośredni wynikający z absencji chorobowej będącej skutkiem zachorowania na astmę wyniósł ponad 195,6 mln złotych. Natomiast całkowity średni koszt leczenia zaostrzenia astmy oskrzelowej w szpitalu obliczony został na 4 427,80 zł.

Haloterapia w mieście



Skuteczność haloterapii w leczeniu alergii i astmy jest wysoka i przekracza 80%. Inhalacje suchym aerozolem solnym w formie profilaktyki pobudzają naturalne samooczyszczanie dróg oddechowych poprzez stymulację ruchu rzęsek, co pozwala im aktywniej usuwać zanieczyszczenia. Dodatkowo poprawia się drenaż oskrzeli poprzez rozrzedzenie wydzieliny, a działanie bakteriobójcze suchego aerozolu solnego umożliwia zwalczanie infekcji.

Haloterapia jest metodą całkowicie naturalną dla naszego ustroju, gdyż chlorek sodu jest substancją niezbędną do życia i powszechnie występującą w ludzkim organizmie. Oddziałując na drogi oddechowe, suchy aerozol solny pobudza naturalne mechanizmy obronne, dzięki czemu stymuluje organizm do walki z chorobą, co sprawia, że bierze on aktywny udział w procesie zdrowienia.

Realizacja programów zdrowotnych opartych na haloterapii przez samorządy terytorialne to szansa na poprawę zdrowia mieszkańców oraz skuteczną profilaktykę alergii i astmy, jak również innych chorób układu oddechowego. Do celu przeprowadzenia programu można wykorzystać istniejącą infrastrukturę miejską.

Celem wytworzenia atmosfery bogatej w suchy aerozol solny stosowane są generatory aerozolu solnego (halogeneratory), które cechuje łatwy montaż oraz intuicyjna obsługa. Wybór 6 programów różniących się koncentracją aerozolu solnego umożliwia dostosowanie programu do potrzeb grupy pacjentów aktualnie korzystających z terapii. Bakteriobójcze właściwości suchego aerozolu solnego pozwalają na zastosowanie go w inhalacjach grupowych, bez ryzyka wzajemnego zarażania się pacjentów, co umożliwia przyjęcie w jednym czasie licznej grupy osób. Ćwiczenia ruchowe podczas seansu haloterapii pozwolą na spotęgowanie jej pozytywnego działania.

Inwestycja w zdrowie jest najlepszą z możliwych inwestycji. Stan zdrowia każdego z nas jest składową stanu zdrowia całej populacji, który z kolei bezpośrednio przekłada się na rozwój i jakość życia całego społeczeństwa. Wysoka jakość życia, rozumiana jako życie w zdrowiu i dobrym samopoczuciu, jest wartością bezcenną, do której ma prawo każdy obywatel naszego kraju. Warto więc poszukiwać rozwiązań zapewniających osiągnięcie tego celu, a działania na poziomie lokalnym, gdzie władze znają mieszkańców i mają możliwość bezpośredniego dotarcia do nich, są ku temu najlepszą sposobnością.

