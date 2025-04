Helicobacter Pylori - co to za bakteria?



Helicobacter Pylori, w skrócie nazywana Hp to gram-ujemna bakteria zaliczana do pałeczek. Została ona odkryta w 1875 przez niemieckich naukowców. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zainfekowanych tą bakterią jest około 70% ludzi w krajach rozwijających się i około 30% w krajach rozwiniętych. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że bakteria ta odpowiada za 80% przypadków choroby wrzodowej żołądka oraz niemal 90% przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy. Jej obecność w organizmie zwiększa również ryzyko wystąpienia zapalenia żołądka typu B, które w efekcie może doprowadzić do rozwoju nowotworu lub chłoniaka żołądka.

Reklama

Wróg czai się w ukryciu



Bakteria ta bytując na powierzchni błony śluzowej żołądka wywiera niekorzystny wpływ na tkanki poprzez wydzielanie toksyn narażając go na powstawanie stanów zapalnych, a w konsekwencji doprowadzając do owrzodzenia.

Większość populacji nawet nie zdaje sobie sprawy z zarażenia Helicobacter Pylori, gdyż sam proces zakażenia przebiega na ogół bezobjawowo. Objawy jakie mogą ewentualnie wystąpić przy zakażeniu to krótkotrwałe zapalenie żołądka, które z reguły traktowane jest jak zwykłe zatrucie pokarmowe. Helicobacter Pylori może przetrwać w błonie śluzowej żołądka bez jakiejkolwiek aktywności nawet kilka lat. Badacze szacują, iż w Polsce zarażonych tą bakterią jest aż 60 - 80 proc. populacji.

„Powstające zmiany zapalne w błonie śluzowej żołądka w ciągu wielu lat bytowania bakterii w organizmie mogą prowadzić do wielu bardzo poważnych schorzeń - wrzodów żołądka, zapalenia dwunastnicy, a nawet chłoniaka. Dlatego w pierwszej kolejności ważne jest, by w miarę szybko zdiagnozować przyczynę problemów zdrowotnych. Polecam wykonać Test Obciążeń Organizmu, który w sposób szybki i bezbolesny wykryje przyczyny naszych kłopotów ze zdrowiem, zwłaszcza żołądkowych. Następnie specjalista biomedyczny dobierze odpowiednią kurację, co pozwoli usunąć szkodliwe toksyny z organizmu i pozbyć się kłopotów gastrycznych” – radzi Rostisław Rodkin z Centrum Diagnostyki Organizmu Revitum.

Zobacz także: Kiedy boli brzuch

Źródło: materiały prasowe/kr