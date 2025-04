Hemoroidy mogą być dziedziczne, nie zawsze mamy więc wpływ na ich powstanie. Jeśli nasi rodzice lub dziadkowie mieli z nimi problemy, powinniśmy być czujni i obserwować organizm. Geny to jednak nie jedyna przyczyna powstawania żylaków odbytu – na ich powiększenie pracujemy zazwyczaj sami…

Jakie są główne przyczyny powstawania hemoroidów?



W znacznej mierze powstawanie hemoroidów zależy od prowadzonego trybu życia i naszych przyzwyczajeń. Można powiedzieć, że guzki krwawnicze nie lubią przesady w żadną stronę: nie służy im ani brak ruchu, ani nadmierny, obciążający wysiłek.

Mogą pojawić się w różnych sytuacjach i w różnym wieku. To nieprawda, że są domeną seniorów – coraz częściej borykają się z nimi naprawdę młode osoby. W ich przypadku powodem powstawania żylaków odbytu jest najczęściej praca siedząca i brak aktywności fizycznej. To jednak nie jedyne powody.

Przykładowo na pojawienie się hemoroidów może mieć wpływ coś z pozoru tak błahego jak… długotrwałe przesiadywanie na sedesie. Eksperci są zdania, że czynności tej nie powinno się przedłużać, a dodatkowo warto podczas wypróżniania trzymać nogi na podnóżku, co zapewni zmniejszenie nacisku na okolicę odbytu.

Oto główne przyczyny powstawania hemoroidów:

praca siedząca lub wymagająca wielogodzinnego stania;

nawracające zaparcia i problemy z wypróżnianiem (powodują znaczne zwiększenie ciśnienia w miednicy mniejszej, zwłaszcza podczas wypróżniania, a to powoduje przeciążenie układu żylnego okolicy odbytu, zwiększenie ciśnienia w splotach żylnych i prowadzi do powstania żylaków odbytu);

brak aktywności fizycznej lub odwrotnie: uprawianie zbyt obciążających sportów;

ciężka praca fizyczna (podobnie jak przy zbyt obciążającej aktywności fizycznej dochodzi do utraty elastyczności ścianek żylnych);

częste spożywanie alkoholu;

spożywanie ostrych potraw;

podrażnienie jelita prostego i odbytu na skutek ostrej biegunki;

mechaniczne rozciągnięcie zwieracza podczas seksu analnego;

zablokowanie przepływu krwi u kobiet w ciąży;

dziedziczenie.

Krwawienie z odbytu nie zawsze oznacza raka - może też być objawem hemoroidów. Jak je rozpoznać?

O czym trzeba pamiętać, by nie doczekać się żylaków odbytu?



Przede wszystkim warto się ruszać – nie chodzi o to, by nagle zacząć startować w maratonach, wystarczą codzienne spacery. Regularny wysiłek zmniejsza zaparcia i minimalizuje ryzyko powstania hemoroidów. Podobnie jak błonnik, którego powinniśmy włączyć do swojego jadłospisu.

Jeśli pracujemy w pozycji siedzącej, a obawiamy się żylaków odbytu, możemy kupić sobie specjalną poduszkę z otworem w środku i siedzieć na niej. Zapewnia to rozluźnienie mięśni miednicy mniejszej i zmniejsza nacisk na okolicę odbytu. W ciągu dnia zaś nie powinniśmy zapominać o tym, bo chociaż na chwilę wstać. Najlepiej robić sobie kilkuminutową przerwę raz na godzinę.

Niektóre przyzwyczajenia i nawyki mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka rozwoju guzków krwawniczych. Wyeliminowanie ich i zastosowanie się do kilku nowych reguł pozwoli z całą pewnością zminimalizować ryzyko tej nieprzyjemnej przypadłości, jaką są hemoroidy.

