HIV - Wirus zespołu nabytego braku odporności

Stosunki seksualne obok kontaktu z zakażoną krwią i transmisji z matki na dziecko stanowią główne wrota infekcji wirusa HIV. Wirus HIV znajduje się nie tylko w spermie, lecz także w preejakulacie i śluzie szyjkowym zakażonej osoby. Okres inkubacji wirusa wynosić może nawet trzy lub więcej lat. W tym czasie infekcja nie daje żadnych objawów, jednak swoiste przeciwciała można wykryć we krwi pacjenta już po trzech miesiącach od zakażenia.

Patogen ten powoduje zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) charakteryzujący się znacznie obniżonym poziomem limfocytów T pomocniczych, a co za tym idzie znacznie obniżoną odpornością pacjenta. Podejrzenie zachorowania na AIDS stawia się na podstawie objawów wskaźnikowych jakimi są: mięsak Kaposiego, pleśniaki w układzie pokarmowym, zapalenia płuc o atypowej etiologii czy nowotwory. Choroba, mimo wysiłkom naukowców na całym świecie wciąż pozostaje nieuleczalna, jednak odpowiednio prowadzone leczenie umożliwia chorym normalne życie, bez występowania chorób oportunistycznych. Bez wątpienia wirus HIV jest najpoważniejszym patogenem przenoszonym drogą płciową.

Wątroba celem wirusów kontaktów seksualnych

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) to choroba wywołana zakażeniem wirusami. W grupie wirusów hepatotropowych wirusy WZW typu B i C mogą ulegać transmisji na drodze kontaktów seksualnych.

HBV – wirus zapalenia wątroby typu B

Średni czas od zakażenia do rozwinięcia objawów wynosi 15-20 lat. Wirus typu B wywołuje rożne postacie zapalenia wątroby od bezobjawowych do postaci piorunującej charakteryzującej się wysoką śmiertelnością. W większości przypadków brak jest typowych objawów w postaci żółtaczki, a zakażenie kończy się samoistnym wyleczeniem. W przypadku braku leczenia choroba może skończyć się niewydolnością wątroby w wyniku marskości. Potwierdzono również korelację między zakażeniem HBV, a rakiem wątroby.

HCV – wirus zapalenia wątroby typu C

Znaczna większość zainfekowanych nie jest świadoma swojego stanu z uwagi na skąpoobjawowość wczesnego okresu zakażenia oraz długi czas inkubacji wirusa, który może trwać nawet 30 lat. Wirus typu C jest przyczyną marskości wątroby oraz raka tego narządu.

