Skąd bierze się świnka?

Nazwa świnka związana jest z powiększeniem ślinianek, które jest najbardziej charakterystycznym objawem. Choroba natomiast przenoszona jest przez wirus świnki.

Jak rozprzestrzenia się ta choroba?

Jest to choroba, która przenosi się poprzez bezpośredni kontakt z chorym lub poprzez drobinki śliny wydobywającej się podczas kaszlu, czyli drogą kropelkową. Po kolejnych 2-3 tygodniach zaczynają rozwijać się objawy.

Uchronić się przed zakażeniem

By uzyskać pełną odporność do końca życia na wirus świnki, wystarczy w dzieciństwie ją przechorować. Dlatego też rodzice, którzy mają w domu chore dziecko, a sami chorowali w młodszym wieku, nie muszą stosować dodatkowych środków ochronnych. Szczepienie na świnkę jest zalecane dla dzieci w wieku 13-14 miesięcy i 7 lat. Nie jest ono finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia, dlatego wymaga dodatkowej opłaty. Skuteczność wynosi około 80% i spada w przypadku epidemii. Zalecana jest szczepionka MMR II- jest to produkt, który uodparnia również na różyczkę i odrę.

Niepokojące objawy

Najczęściej świnka rozpoczyna się wysoką gorączką. Dołącza się obrzęk ślinianek przyusznych powodujący charakterystyczny wygląd małego pacjenta i ewentualne odstawanie uszu. Utrudnione staje się poruszanie żuchwą, a przez to żucie a także połykanie. Choroba trwa zazwyczaj około 10 dni

Dlaczego świnka może być groźna?

Wirus świnki ma szczególne powinowactwo do narządów mezenchymalnych, przez co może atakować również trzustkę, jądra, oraz rzadziej, tarczycę, piersi i jajniki. Efektem są zaburzenia funkcji narządów, które w przypadku jąder mogą prowadzić do późniejszej niepłodności. Najcięższym powikłaniem jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które objawia się bólem głowy, wymiotami. Może ono doprowadzić do trwałych zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, np. do niedosłuchu.

Jak pomóc, czyli leczenie

Leczenie świnki polega jedynie na walce z objawami, znoszeniu bólu, łagodzeniu gorączki oraz odpowiedniemu karmieniu i nawadnianiu. Nie istnieje leczenie działające bezpośrednio na wirus.