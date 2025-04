Szacuje się, że w Polsce z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zmaga się około 30 tys. ludzi. Wielu z nich na co dzień spotyka się z obojętnością i brakiem zrozumienia ze strony otoczenia. By ta sytuacja mogła się zmienić, konieczne jest szerzenie wiedzy na temat tego zaburzenia. W tym celu Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej i Fundacja „Nowa Nadzieja” 28 września 2013 r. organizują w Poznaniu III Ogólnopolskie Forum Autyzmu.

Liczba osób zmagających się z autyzmem rośnie – według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych w ciągu ostatnich 20 lat zwiększyła się aż dziesięciokrotnie. Dziś to zaburzenie jest bowiem diagnozowane łatwiej i wcześniej, bo specjaliści wiedzą o jego specyfice coraz więcej. Jednak w społeczeństwie nadal postrzeganie osób autystycznych jest zniekształcone przez stereotypy.

– Chcemy walczyć z szablonowym myśleniem o autyzmie, dlatego już po raz trzeci organizujemy Ogólnopolskie Forum Autyzmu. Podczas tego wydarzenia będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie kompleksowego podejścia do terapii i dyskutować o sytuacji dzieci z autyzmem i ich rodzin w Polsce, a także ich wspieraniu w środowisku lokalnym – mówi dr Justyna Leszka, dziekan Wyższej Szkoły Edukacji Integralnej i Interkulturowej.

Konferencja będzie miała charakter wykładowo-warsztatowy i jest adresowana nie tylko do nauczycieli, lekarzy czy terapeutów, ale także do rodziców dzieci zmagających się z autyzmem. Tematyka będzie się koncentrowała wokół zagadnień wczesnej diagnozy i wspomagania rozwoju, leczenia i założeń terapeutycznych oraz organizacji edukacji włączającej dla dzieci z autyzmem.

– Chcemy zwrócić uwagę na to, że autyzmu nie należy postrzegać jako nieuleczalnej choroby, dlatego w tym roku hasło Forum brzmi „Autyzm nie musi być wyrokiem” – mówi dr Justyna Leszka z WSEIiI. – Najnowsze doświadczenia i wyniki badań dowodzą, że istnieje możliwość podejmowania różnorodnych działań wspierających rozwój autystycznego dziecka. Dzięki fachowej i intensywnej terapii można zniwelować wiele objawów tej dolegliwości.

III Ogólnopolskie Forum Autyzmu odbędzie się w Domu Aukcyjnym Adam’s w Poznaniu (ul. J. Matejki 62). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00.

Zobacz też dział Autyzm

Źródło: materiały prasowe LTM Communications/mn

Reklama