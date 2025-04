Naukowcy pod kierunkiem dr. Kenechukwu Mezue, specjalisty kardiologii nuklearnej w Massachusetts General Hospital, potwierdzili, że umiarkowane picie alkoholu działa korzystnie na układ krążenia. Wiąże się z mniejszym ryzykiem śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych, niż u osób powstrzymujących się od picia alkoholu oraz pijących w nadmiarze.

Badacze obliczyli, że aby chronić serce, kobiety mogą spożywać nie więcej niż 1 napój alkoholowy, a mężczyźni nie więcej niż 2 napoje alkoholowe dziennie.

Nie od dzisiaj wiadomo, że alkohol działa rozluźniająco, redukuje stres i napięcie. Autorzy badania potwierdzili to poniekąd w swojej pracy. Zauważyli, że picie alkoholu w umiarkowanych ilościach może chronić serce właśnie poprzez osłabianie aktywności układu nerwowego w odpowiedzi na stres.

Wyciągnięcie takiego wniosku było możliwe dzięki analizie danych z pozytonowej tomografii emisyjnej (obrazowania PET) dotyczących 752 osób. Dzięki temu sprawdzono aktywność konkretnych obszarów mózgu związanych ze stresem.

Aktywność mózgu związana ze stresem była wyższa u osób niepijących niż u osób, które piły umiarkowane ilości alkoholu. Z kolei osoby, które piły nadmiernie (ponad 14 drinków tygodniowo) miały najwyższy poziom aktywności mózgu związanej ze stresem.

Jednak uwaga. Naukowcy nie zachęcają do spożywania alkoholu. Ich zdaniem to tylko pokazuje, jak ważne jest łagodzenie stresu w profilaktyce chorób serca. Sposoby na osiągnięcie tego celu mogą być różne: psychoterapia, aktywność fizyczna, joga. Lepiej wybierać metody, które nie powodują działań niepożądanych.

Niezależnie od tych entuzjastycznych danych, trzeba pamiętać o skutkach ubocznych alkoholu. Choć może on działać korzystnie na serce, nadal jego regularne picie zwiększa ryzyko zachorowania na raka, uszkodzenia wątroby oraz prowadzi do uzależnienia.

To aktywność fizyczna. W innym badaniu tych samych naukowców zauważono, że podobne korzyści przynoszą ćwiczenia. Także obniżają aktywność mózgu w obliczu stresu, przez co chronią nas przed zdarzeniami, takimi jak zawał serca czy udar mózgu.

Wyniki badania dotyczące alkoholu, stresu i chorób serca zostały zaprezentowane podczas 70. corocznej sesji naukowej American College of Cardiology.