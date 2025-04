Implanty zamiast ruchomej protezy – wygodne rozwiązanie

Osoby, które całkowicie utraciły zęby, aby odzyskać możliwość prawidłowego żucia pokarmów, powinny mieć wykonane uzupełnienie protetyczne. Niestety noszenie protez całkowitych może doprowadzić do zaniku dziąsła. Aby proteza była nieruchoma, można ją przymocować do szczęki za pomocą implantów. Jak to jest zrobione?