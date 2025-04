Seks przynosi obojgu partnerom wiele przyjemności, a przynajmniej tak powinno być. Dlaczego zatem wiele kobiet aktywnych seksualnie odczuwa dyskomfort w okolicach pochwy? Dzieje się tak, ponieważ nasza pochwa i wargi sromowe pokrywa bardzo delikatna błona śluzowa. Podczas stosunku często dochodzi do uszkodzenia nabłonka i otarć, które powodują dyskomfort kobiety, a czasami również ból i pieczenie. Podobny problem może pojawić się również, gdy gra wstępna trwa za krótko. Pieszczoty bowiem (a konkretnie potęgujące się pod ich wpływem podniecenie) powodują wzmożoną produkcję hormonów płciowych i uaktywniają komórki odpowiedzialne za produkcję śluzu. Aby proces ten mógł przebiegać bez zakłóceń, warto poświęcić sobie trochę czasu, zanim przejdziemy do konkretów...

Zdarza się jednak, że nawet mimo długiej gry wstępnej i towarzyszącego jej podniecenia pochwa pozostaje sucha lub wytwarzany przez nią śluz nie chroni przed otarciami. Dzieje się tak np.:

- na kilka dni przed okresem i tuż po nim – w tych fazach cyklu (dni niepłodne) masz bowiem najniższy poziom estrogenów i progesteronu.

A odpowiednie proporcje tych hormonów są niezbędne, aby śluz był obfity i rozciągliwy;

- podczas przekwitania – wtedy także za suchość pochwy odpowiada spadek poziomu hormonów płciowych.

Częste współżycie może zwiększyć częstotliwość występowania infekcji intymnych. Jest to spowodowane tym, że sperma podwyższa pH pochwy. Również sama inicjacja może być przyczyną przenoszenia bakterii patogennych z okolic odbytu do pochwy, , które jeśli trafią na sprzyjające warunki (podwyższone pH, mniej ochronnych Lactobacillus) nadmiernie się namnożą i będą przyczyną infekcji grzybiczej lub bakteryjnej.

Kobiety stosujące antykoncepcję hormonalną są bardziej narażone na infekcje, ponieważ zmniejsza się ilość bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus, które utrzymują równowagę mikrobiologiczną organizmu i odpowiednie pH pochwy, a dzięki temu nie pozwalają namnożyć się chorobotwórczym patogenom. Również u kobiet stosujących wkładki domaciczne może dochodzić do podwyższenia pH.

Jak unikać zakażeń intymnych uprawiając seks:

stosuj prezerwatywy, jeśli uprawiasz seks jednorazowy

jeśli występują u ciebie nawroty infekcji intymnych zadbaj o mikroflorę biologiczną łykając probiotyki ginekologiczne (np. prOVag ® ), które przywracają właściwe pH pochwy i utrudniają rozwój bakterii chorobotwórczych. Dobre probiotyki ginekologiczne - zawierają dużą dawkę bakterii kwasu mlekowego, odpowiednio dopasowaną do mikroflory osób je stosujących, w tym wypadku powinny one odzwierciedlać florę polskich kobiet. Dobrze dopasowane bakterie do kobiety będą chroniły ją długotrwale, a efekty pojawią się szybciej. Przy nawrotach infekcji lepiej zastosować doustne probiotyki ginekologiczne, dlatego iż chronią one dwa układy: rozrodczy i pokarmowy, z który często jest źródłem infekcji. Przy nagłych problemach czy upławach warto zastosować probiotyki dopochwowe, które działają silniej i szybciej (np. inVag ® , który zawiera polskie bakterie)

dbaj o higienę intymną swoją i partnera, to leży w waszym wspólnym interesie, a komfort w trakcie współżycia będzie większy

jeśli cierpisz na suchość pochwy i zauważysz u siebie otarcia po stosunku, bądź inne podrażnienia, zastosuj żele nawilżające i łagodzące podrażnienia, które przyniosą natychmiastową ulgę (np. prOVag żel).

Polecane produkty do ochrony zdrowia intymnego:



prOVag żel - Łagodzenie podrażnień i nawilżanie

Natychmiastowe działanie i komfort intymny. Żel jest do smarowania okolic intymnych, nie do mycia. Zawiera bardzo dużą dawkę metabolitów bakterii Lactobacillus-są to mocno skoncentrowane substancje aktywne, które naturalnie niszczą bakterie i grzyby ale nie niszczą mikroflory okolic intymnych, a ją wspomagają.

Żel tworzy specjalne środowisko-mały mikrokosmos intymny, który zakwasza, przywraca równowagę i niszczy niekorzystne bakterie i grzyby).

Wyjątkowy żel do łagodzenia podrażnień, nawilżania i ochrony okolic intymnych. Miej go zawsze przy sobie, zwłaszcza w przypadku pierwszych objawów problemów intymnych. prOVag żel zapewni Ci natychmiastową ochronę i komfort intymny. Jego praktyczne opakowanie wystarczy aż na 100 aplikacji.

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Otrzymał złoty Otis 2012 w kategorii najlepszy preparat na schorzenia ginekologiczne. Cena ok. 28 zł.

prOVag® - Długotrwała ochrona intymna

Wzmocnienie mikroflory układu pokarmowego i rozrodczego - polecany przy nawracających infekcjach, w ciąży oraz do długotrwałej ochrony w stanach zwiększonego ryzyka np. przed podróżą. Unikatowy jest mechanizm działania, czyli nie tylko odbudowa mikroflory pochwy, ale i blokada migracji chorobotwórczych patogenów z jelit do pochwy.

Doustny probiotyk prOVag® zawiera dużą dawkę dobroczynnych polskich bakterii, które wzmacniają ochronną mikroflorę zarówno układu pokarmowego jak i rozrodczego. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Produkt najlepiej dopasowany do mikroflory Polek, z pośród doustnych probiotyków ginekologicznych.

Stosuj gdy masz nawracające problemy intymne,przed zwiększonym narażeniem na nie np. podróż lub gdy chcesz wzmocnić swoją ochronę. Wystarczy kapsułka dziennie byś czuła się bezpiecznie! Cena ok. 22 zł.



inVag® - Szybkie działanie

Dopochwowy lek probiotyczny do szybkiej odbudowy mikroflory pochwy. Wyjątkowa skuteczność działania oparta jest o 3 innowacyjne szczepy, które mają wzmocnioną siłę działania i są najlepiej dopasowane do mikroflory Polek, z pośród dopochwowych probiotyków ginekologicznych. Stosuj wspomagająco przy zakażeniach pochwy (grzybica, upławy, bakteryjna vaginoza).

Kapsułki dopochwowe twarde, 1 kapsułka zawiera nie mniej niż 109 CFU bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus gasseri 57C. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: IBSS BIOMED S.A.



