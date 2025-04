Sprawdziliśmy, które informacje na temat intymnych infekcji są prawdziwe, a które można włożyć między bajki.

1. Czy noszenie stringów zwiększa ryzyko tego typu infekcji?

Tak. Cienkie, zazwyczaj syntetyczne paski tych skąpych majtek ściśle przylegają do miejsc intymnych. A to zwiększa prawdopodobieństwo przemieszczenia się bakterii z odbytu do pochwy. Poza tym, stringi najczęściej wykonane są ze sztucznych materiałów (np. nylonu i poliestru), które utrudniają dopływ powietrza. To też sprzyja rozwojowi grzybów.

2. Czy na infekcje intymne chorują głównie te kobiety, które nie dbają o higienę?

Nie, to mit. Infekcje intymne dokuczają również tym paniom, które rygorystycznie przestrzegają jej zasad higienicznych. Do rozwoju tych chorób przyczynia się bowiem wiele czynników - nie tylko błędy higieniczne, ale także m.in. urazy mechaniczne, częsta zmiana partnerów, zaburzenia hormonalne, stres, drastyczne diety odchudzające. Infekcjom intymnym sprzyjają też niektóre schorzenia, np. alergie, cukrzyca, anoreksja.

3. Czy to prawda, że można je złapać na basenie?

Tak. W takim miejscu najłatwiej o rzęsistka i chlamydię. Zarażamy się nimi głównie podczas kontaktów seksualnych, ale jest to też możliwe na basenie. Tego rodzaju drobnoustroje lubią wilgotne środowisko. Następstwem kąpieli może być również bakteryjne lub grzybicze zapalenie pochwy i sromu. Chlor znajdujący się w wodzie niszczy prawidłową florę bakteryjną miejsc intymnych i ułatwia atak wszystkim zarazkom.

4. Czy jedzenie jogurtu może wyleczyć infekcję pochwy?

Niestety nie, choć faktycznie jogurt zawiera bakterie kwasu mlecznego, które działają korzystnie na mikroflorę pochwy. Jest ich jednak za mało i są niewystarczająco trwałe, by mogły poradzić sobie z infekcją. Wiadomo natomiast, że leczenie zapalenia pochwy o podłożu drożdżycowym wspierać mogą tzw. probiotyki ginekologiczne.

Zawierają one wyselekcjonowane szczepy pałeczek kwasu mlekowego, które utrzymują prawidłowe (kwaśne) pH pochwy, co zapobiega rozwojowi drożdżaków i bakterii chorobotwórczych. Probiotyki ginekologiczne odgrywają zatem istotną rolę w odtworzeniu prawidłowej flory bakteryjnej pochwy, która chroni przed infekcjami intymnymi.

5. Czy depilacja intymna może mieć wpływ na tego typu problemy?

Tak, może mieć wpływ. Włosy łonowe stanowią rodzaj ochrony dla pochwy. Dlatego lepiej usuwać tylko ich nadmiar, a nie wszystkie. Do tego zaś używaj delikatnych kremów, pianek lub wybierz się na profesjonalny zabieg. Zrezygnuj z maszynki do golenia. Jej stosowanie może wywołać zapalenie mieszków włosowych - trudną do wyleczenia chorobę dermatologiczną.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu"