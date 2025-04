Co wywołuje przykre dolegliwości?



Grzybicze zapalenie pochwy i sromu wywoływane jest głównie przez grzyby Candida albicans. Występują one w zdrowym organizmie, w pochwie, jamie ustnej i przewodzie pokarmowym, w ilościach nie zagrażających zdrowiu.

Czynnikiem decydującym o wystąpieniu zapalenia jest osłabienie układu odpornościowego organizmu, które zwiększa podatność na zakażenia wywołane przez patogenne grzyby. Często infekcje są niepożądanymi skutkami kuracji antybiotykowej. Zmiany naturalnej flory bakteryjnej pochwy ułatwiają rozwój stanów zapalnych.

Reklama

Jakie są objawy infekcji?



Charakterystycznymi objawami wystąpienia grzybicy pochwy są:

uczucie swędzenia i pieczenia oraz zaczerwienienia i obrzęk pochwy;

gęste, serowate upławy o nieprzyjemnym zapachu;

częste i bolesne oddawanie moczu;

uczucie nie do końca opróżnionego pęcherza;

ból podczas stosunku płciowego.

Co sprzyja zakażeniom grzybiczym pochwy?



Okoliczności wpływające na rozwój infekcji oprócz korzystania z kąpielisk i publicznych toalet to:

noszenie nieodpowiedniej, syntetycznej bielizny;

zaniedbywanie codziennej higieny (szczególnie w czasie krwawienia miesięcznego);

(szczególnie w czasie krwawienia miesięcznego); korzystanie ze wspólnego ręcznika czy kostki mydła;

współwystępowanie innych schorzeń (np. cukrzycy lub otyłości);

lub otyłości); częste odbywanie stosunków płciowych (szczególnie, jeżeli są to stosunki z wieloma partnerami).

Jak zapobiegać chorobie?



Aby zapobiec zapaleniom grzybiczym sromu i pochwy należy unikać korzystania z cudzych ręczników i bielizny; zrezygnować z używania gąbek i myjek, gdyż są one stale wilgotne, co stwarza warunki do rozwoju grzybów; nie używać perfumowanych wkładek, perfumowanego papieru toaletowego, dezodorantów oraz nosić przewiewną bieliznę z naturalnych tkanin.

Polecamy też: Czy wiesz jak dbać o higienę intymną?

Jakie powikłania wywołuje nieleczona infekcja?



Należy leczyć grzybicę pochwy, gdyż zaniedbane zapalenia grzybicze mogą być przyczyną stanów zapalnych wyższych odcinków dróg rodnych, powstania zrostów zapalnych, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do niepłodności.

W przypadku wystąpienia oznak infekcji należy niezwłocznie udać się do lekarza ginekologa, by podjąć odpowiednią kurację. Nie należy stosować domowych sposobów leczenia, takich jak np. nasiadówki przygotowane na bazie ziół, gdyż mogą one sprzyjać dalszemu namnażaniu się grzybów.

Polecamy też: Jak leczyć grzybicę?

Reklama

Jak choroba wpływa na życie seksualne?



Skomplikowane, nawrotowe infekcje drożdżakowe obniżają jakość życia pacjentek – są one często przygnębione i przybite. Chcąc uniknąć bólu i obawiając się zakażenia partnera decydują się na zaprzestanie współżycia płciowego.

Grzybicze zapalenie sromu i pochwy nie jest zaliczane do grupy chorób przenoszonych droga płciową, jednakże – w tym samym czasie – bezwzględnie należy leczyć partnerów seksualnych kobiet, którzy mają objawy grzybiczego zapalenia napletka i żołędzi.