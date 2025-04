Profesjonaliści działający na rzecz dziecka i rodziny



Tegoroczna konferencja zgromadzi ok. 400 profesjonalistów działających na rzecz dziecka i rodziny, m.in. lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów i policjantów. Będą oni uczestniczyć w wykładach i warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów, m.in. światowego eksperta problematyki więzi między dziećmi a rodzicami, dra K.H. Brischa.

W czasie konferencji zostanie także już po raz drugi wręczona Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman - przyznawana za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym.

Dzieciństwo - fundament przyszłego życia człowieka



Pierwsze trzy lata życia człowieka są fundamentem, na którym buduje się niemal całą jego przyszłość. Dziecko, które w tym szczególnym okresie będzie kochane i zadbane, w dobrej i bliskiej relacji ze swoimi rodzicami, ma duże szanse wyrosnąć na spełnioną i zdrową osobę – w wymiarze psychicznym, fizycznym i społecznym. To także szczególny czas dla rodziców – wraz z przyjściem dziecka na świat, wiele w ich życiu ulega zmianie, a nie zawsze czują się przygotowani do podjęcia nowej roli. Uważamy, że bardzo potrzebna jest inwestycja we wsparcie młodych matek i ojców – aby mogli mądrze i bezpiecznie towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju

– mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji…



Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji oraz instrukcja rejestracji znajduje się na stronie www.dobryrodzic.fdn.pl.

Konferencja odbędzie się 11 maja w Centrum Dydaktycznym WUM w Warszawie.

Źródło: materiały prasowe, dział PR Fundacji Dzieci Niczyje /pg