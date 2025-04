fot. Fotolia

Jaką szczoteczkę do zębów wybrać?

Ciężko mówić nawet o najprostszych zabiegach higienicznych w społeczeństwie, w którym aż 6% mężczyzn przyznaje się do tego, że wcale nie używa szczoteczek do zębów, 99% dorosłych ma próchnicę, a 6% z nas w ogóle nie chodzi do dentysty. Tymczasem okazuje się, że tak proste czynności jak wymiana szczoteczki do zębów mają znaczący wpływ na nasze zdrowie.

Wybór konkretnej szczoteczki do zębów najczęściej związany jest z jej promocyjną ceną lub reklamą, którą aktualnie oglądaliśmy. Niewielu z nas zwraca uwagę na odpowiednią miękkość szczoteczki.

Zbyt twarde włosie może drażnić dziąsła, powodując ich krwawienie, recesję, a w ostateczności odsłanianie szyjek zębowych. Zwłaszcza, jeśli podchodzimy do procesu szczotkowania entuzjastycznie i przykładamy do niego wiele siły.

Kiedy wymienić szczoteczkę na nową?

Nie mniej ważnym aspektem, niż odpowiedni wybór szczoteczki do zębów, jest czas jej użytkowania. Statystyki pokazują, że średnio Polacy wymieniają swoje szczoteczki rzadziej niż raz w roku.

– Zaleca się wymianę szczoteczki do zębów co 2–3 miesiące. W tym czasie dochodzi do odkształceń w szczoteczce, zwłaszcza w obrębie włosia. Spada skuteczność szczotkowania, a nasze dziąsła narażone są na dodatkowe urazy ze strony wysłużonych elementów szczoteczki. Osobnym, poważnym problemem są bakterie i grzyby, które mogą rozwijać się na szczoteczce, zwłaszcza wtedy, gdy przechowujemy ją w nieodpowiedni sposób – tłumaczy dr n. med. Mariusz Duda z Duda Clinic w Katowicach.

Jak się okazuje, szczoteczkę powinniśmy wymieniać także po każdej infekcji gardła, przeziębieniu, grypie czy infekcji jamy ustnej. W przeciwnym wypadku drobnoustroje mogą przetrwać w zakamarkach szczoteczki i spowodować nawrót choroby. Od czasu do czasu nie zaszkodzi wyparzyć szczoteczkę gorącą wodą z czajnika. Absolutnie nie należy myć jej w zmywarce ani dezynfekować w mikrofalówce. Pamiętajmy też, że niedopuszczalne jest współdzielenie tej samej szczoteczki, nawet z najbliższą nam osobą.

Tak jak zmieniamy pościel, ręczniki, bieliznę, soczewki kontaktowe, tak samo musimy zaakceptować fakt konieczności wymiany szczoteczki. Ta prosta czynność może wyraźnie poprawić stan naszego zdrowia.

