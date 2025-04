Fot. Fotolia

Skaling – jak często go wykonywać?

Za pomocą szczoteczki do zębów czy nici dentystycznych nie usuniesz 100% płytki nazębnej. A ta, zalegając w trudno dostępnych miejscach, zmineralizuje się i zamieni w twardy kamień nazębny.

Taki kamień to także idealne środowisko dla rozwoju bakterii, zwłaszcza że nie usuniesz go już przy pomocy domowej szczoteczki do zębów.

Dr Iwona Gnach-Olejniczak zaleca, by dwa razy do roku zrobić generalne porządki w gabinecie stomatologicznym i usuwać kamień dokładnie ze wszystkich zagłębień, także spod linii dziąseł.

"Takie jest ogólne zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia w ramach zapobiegania próchnicy i chorobom przyzębia" – dodaje.

Okazuje się jednak, że są przypadki, gdy trzeba wykonywać skaling częściej. "Na przykład osoby o specyficznym składzie śliny powinny się zgłaszać na higienizację jamy ustnej nawet co 1-3 miesiące" – zaznacza stomatolog.

Polerowanie zębów – na czym polega?

Samo usuwanie kamienia nie wystarczy, by ustrzec się próchnicy. Ponieważ po zabiegu szkliwo jest porowate, szybko „łapie” wszelkie zanieczyszczenia i staje się znów siedliskiem dla bakterii. Dlatego po skalingu należy standardowo przeprowadzić zabieg polerowania szkliwa.

Perfekcyjne wygładzenie powierzchni zębów wymaga co prawda czasu i zaangażowania personelu medycznego, ale warto. – Taki zabieg jest świetną profilaktyką antypróchnicową – podkreśla ekspert. Do polerowania używa się specjalnych past polerskich, dziesiątek szczotek. Wszystko po to, by uzyskać perfekcyjną gładkość.

Kiedy przeprowadzić fluoryzację zębów?

Odpowiednio dawkowany fluor wzmacnia zęby, a konkretnie poprawia mineralizację szkliwa, dzięki czemu zmniejsza się ich podatność na próchnicę. Jak to się dzieje? Jony fluoru tworzą na powierzchni szkliwa fluoroapatyty. Struktury te wbudowują się w szkliwo i wzmacniają je.

Fluoryzacja w gabinecie stomatologicznym polega na wcieraniu w zęby różnego rodzaju roztworów fluorkowych. – "Chodzi o to, by utwardzić szkliwo we wszelkich zagłębieniach i szczelinach zębów, gdzie lubią rozwijać się bakterie" – tłumaczy stomatolog Unident Union Dental Spa.

Równowaga mineralna wymaga, aby w organizmie obecna była odpowiednia ilość fluoru. Szkodliwy może być nadmiar, jak i niedobór. Najlepiej jeśli skonsultujesz sposób dbania o zęby ze stomatologiem. Poinformuj go, jakich płukanek i rodzajów past używasz.

Absolutnie nie stosuj samodzielnie suplementacji fluorem, ponieważ zbyt wysokie dawki mogą być dla organizmu toksyczne.

