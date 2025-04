Jak dbać o jądra?

Samokontrola, czyli profilaktyczne badanie jąder pomaga wcześnie wykryć i leczyć choroby jąder, które mogą prowadzić do zaburzeń jakości nasienia, a nawet niepłodności.

Najczęstsze problemy

Żylaki powrózka nasiennego, zapalenie jąder, najądrzy, skręt jądra czy nowotwory to jedne z najczęstszych chorób jąder, które mogą prowadzić do zaburzeń hormonalnych i niepłodności. Obecnie dotyka ona już co piątą parę w wieku rozrodczym. W 40 proc. przypadków problem dotyczy mężczyzn i wiąże się z obniżeniem jakości nasienia, które jest następstwem przebytych chorób.

U 40 proc. niepłodnych mężczyzn przyczyną niepłodności są żylaki powrózka nasiennego. Powodują zaburzenie odpływu żylnej krwi z jąder, co odbija się niekorzystnie na ilości i jakości produkowanych w jądrach plemników.

Mężczyźni mniej chętnie niż kobiety decydują się na wizytę u specjalisty. Badania profilaktyczne u urologa lub androloga to niestety rzadkość. Wiąże się to z brakiem czasu, niekiedy niższą niż u kobiet świadomością zdrowotną, a czasami obawą przed wynikami badań. Mężczyźni przychodzą do lekarza dopiero, gdy zauważą niepokojące objawy.

-Dążymy do tego, by było to dla nich równie oczywiste i naturalne, jak dla kobiet badanie piersi czy cytologia – mówi lek. med. Piotr Dzigowski, urolog, konsultant ds. andrologii z kliniki leczenia niepłodności InviMed w Warszawie.

Często to partnerki przekonują mężczyzn do badania jąder, ponieważ martwią się o ich zdrowie lub nie są zadowolone z życia seksualnego. Warto wiedzieć, że jądra zapewniają nie tylko płodność, ale też potencję. Oprócz plemników produkują testosteron, który warunkuje libido. Od tego, czy mężczyzna ma zdrowe jądra zależy jakość jego życia, nie tylko seksualnego. Wpływa to na ogólne samopoczucie i odporność psychiczną.

- Niepłodność może powodować zaburzenia depresyjne i obniżenie samooceny. Należy ją potraktować po prostu jako problem medyczny i poddać się terapii, która u większości pacjentów prowadzi do wyleczenia – dodaje lekarz.

Jak dbać o jądra?

Jądra są narządami niezwykle wrażliwymi. Nie tylko urazy mechaniczne, ale także podwyższona temperatura, zła dieta, palenie tytoniu, czy nadużywanie alkoholu wpływają na nie niekorzystnie. Dlatego należy unikać czynników ryzyka i zrezygnować z używek, trzymania na kolanach rozgrzanego laptopa i długich wizyt w saunie. Trzeba zadbać o zdrowy tryb życia, m.in. zbilansowaną dietę i codzienną dawkę ruchu, chociaż w postaci spaceru. Latem ważne jest używanie lekkiej odzieży i bielizny niekrępującej ruchu.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Podstawą diagnostyki jest samokontrola. Krótkie badanie wykonane pod prysznicem podczas codziennej toalety wystarczy, by zauważyć niepokojące zmiany. W takiej sytuacji wskazana jest konsultacja urologa. Wczesna diagnoza pozwala rozpoznać i leczyć chorobę (zwłaszcza nowotworową) w początkowych stadiach, co zwiększa szansę na wyleczenie i co się z tym wiąże, na zachowanie płodności. Dlatego ważne, by badać się regularnie i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości konsultować się ze specjalistą.

