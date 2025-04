Przyczyny

Do czynników ryzyka powstawania kamicy żółciowej należą między innymi otyłość, a także płeć żeńska. Najbardziej narażone na kamicę są kobiety w wieku okołomenopauzalnym przyjmujące hormonalną terapię zastępczą. Nie bez znaczenia jest także występowanie choroby w rodzinie. Narażeni na powstanie złogów są chorzy na cukrzycę, mukowiscydozę oraz osoby z wysokim poziomem cholesterolu i trójglicerydów. Żywienie pozajelitowe, zwłaszcza długotrwałe może również przyczyniać się do wystąpienia kamicy.

Objawy

Kamica nie zawsze daje objawy. Jeżeli kamienie są niewielkie, przez wiele lat mogą nie dawać żadnych dolegliwości. Symptomy zazwyczaj pojawiają się wtedy, gdy powstaje stan zapalny w pęcherzyku. Często pierwszym symptomem jest tzw. kolka żółciowa czyli nagły, bardzo silny ból brzucha zlokalizowany w prawym podżebrzu. Pojawia się często po tłustym posiłku, towarzyszą mu nudności i wymioty, a czasami także zgaga i wzdęcia. Jeśli pojawi się gorączka i dreszcze, to świadczy to o procesie zapalnym. Kamica może się także objawiać systematycznym pobolewaniem w prawej części brzucha, zwłaszcza po tłustych posiłkach.

Leczenie

Kamienie w pęcherzyku i drogach żółciowych mogą być wykryte przypadkowo podczas badania usg. Nie zawsze wykrycie złogów jest równoznaczne z potrzebą leczenia. Terapia wymagana jest jedynie przy objawowej kamicy. Jeśli pojawi się kolka żółciowa podstawą leczenia są leki rozkurczowe i przeciwbólowe. Jedyną skuteczną metodą leczenia kamicy żółciowej jest usunięcie kamieni. W przypadku kamieni w pęcherzyku żółciowym można go usunąć metodą laparoskopową lub w czasie operacji na otwartym brzuchu.

Jeśli kamienie obecne są w drogach żółciowych usuwane są one metodą endoskopową. Czasami wykonuje się tzw. profilaktyczną cholecystektomię (wycięcie pęcherzyka) np. jeżeli kamienie są bardzo dużo lub istnieją szczególne czynniki ryzyka, jednak nie jest to zalecany sposób postępowania.

Mimo że operacja usuwania pęcherzyka żółciowego jest rutynową procedurą, to jednak zawsze jest to zabieg wiążący się z ryzykiem powikłań.

Kamica to problem, który dotyczy wielu kobiet. Jednak nawet, jeżeli zostanie ona zdiagnozowana, to leczenie operacyjne należy gruntownie przemyśleć. U wielu osób, u których zostaną wykryte złogi, przez całe życie kamica nie da żadnych objawów.

