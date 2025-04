Na pytanie odpowiada neurolog Paweł Gołębiewski

Koniecznie proszę iść do lekarza. Wywiad lekarski i badanie neurologiczne powinny pomóc ustalić przyczynę oraz rodzaj bólów głowy (dolegliwość taka może być objawem towarzyszącym np. przy chorobach kręgosłupa czy zatok przynosowych). Dopiero po postawieniu właściwego rozpoznania będzie można zaplanować sposób leczenia. Przy tak krótkotrwałych i nawracających dolegliwościach jego głównym celem staje się zapobieganie nawrotom objawów. Dostępne bez recepty leki przeciwbólowe mogą się jednak w tej sytuacji nie sprawdzić – ból bowiem ustąpi, zanim przyjęty środek zacznie działać. Dlatego leczenie trzeba dobrać indywidualnie, tak by poprawić Pani komfort funkcjonowania. Wiem, że bóle „kłujące” potrafią znacznie uprzykrzyć życie, bo pojawiają się z różną częstotliwością i w różnych sytuacjach. Chciałbym Panią jednak uspokoić, że zwykle nie są one objawem poważnej choroby neurologicznej.