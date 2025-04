Fot. Fotolia

Jak wyleczyć pokrzywkę alergiczną?

Pokrzywkę najlepiej leczyć tą samą drogą, jaką się jej nabawiło, czyli unikając czynnika alergizującego. Jednak – jak wiadomo – nie zawsze jest to zadanie proste do wykonania. Obok tego pacjentowi potrzebna jest pomoc w zwalczeniu uporczywych objawów skórnych.

"Złotym standardem leczenia pokrzywek są leki przeciwhistaminowe II generacji. Sterydy nie są lekami I rzutu w leczeniu pokrzywki. Naczelną zasadą jest też leczenie choroby podstawowej, której towarzyszy pokrzywka" – zaznacza alergolog Zygmunt Nowacki – specjalista chorób dzieci, wykładowca Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych.

Obecnie w terapii pokrzywki stosuje się preparaty przeciwhistaminowe najnowszej generacji, np. bilastynę, której zadaniem jest blokowanie aktywności histaminy – neuroprzekaźnika inicjującego proces zapalny przy pokrzywce. Dzięki temu możliwe jest szybkie złagodzenie intensywności świądu oraz redukcja ilości i rozmiarów bąbli.

Także przy długotrwałej terapii bilastyną nie ma obaw o wystąpienie niepożądanych skutków ubocznych, jak senność oraz niezdolność do prowadzenia pojazdów.

Lek uważa się za bezpieczny również dlatego, że nie wchodzi w interakcje z alkoholem oraz z innymi farmaceutykami, gdyż jego metabolizm przebiega poza układem cytochromem P 450, szczególnie aktywnym w wątrobie. Jednocześnie środek działa szybko i długo – do 24 h.

Domowe sposoby na pokrzywkę alergiczną

Na skórę ze zmianami pokrzywkowymi jak kojący balsam działa też niska temperatura. Dlatego warto spać i pracować w chłodniejszych pomieszczeniach, a na bąble pokrzywkowe stosować chłodne kompresy. Z drugiej strony lepiej unikać gorących kąpieli, ciasnych ubrań i drażniących ciało tkanin. Należy wystrzegać się też znanych czynników wyzwalających i zaostrzających objawy pokrzywki, jak alkohol, palenie papierosów, intensywne bodźce fizyczne czy leki z grupy niesterydowych przeciwzapalnych.

"Trzeba również bardzo staranie leczyć zakażenia bakteryjne i stany zapalne zębów" – dodaje dr n. med. Zygmunt Nowacki.

W celach pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie delikatnych środków myjących, rezygnację z perfumowanych kosmetyków oraz unikanie bezpośredniego kontaktu skóry z detergentami, które mogą ją podrażniać.

"Pielęgnacja skóry nabiera szczególnego znaczenia w przypadku pokrzywek fizykalnych, jak pokrzywka z zimna, pokrzywka opóźniona, pokrzywka cieplna, pokrzywka świetlna, pokrzywka wywołana, pokrzywka wibracyjna, pokrzywka cholinergiczna czy pokrzywka kontaktowa. Z kolei w pokrzywkach na tle immunologicznym szczególna dbałość o właściwy dobór środków pielęgnacyjnych nie jest już tak istotną kwestią" – podsumowuje lekarz.

Źródło: Materiały prasowe Eagle Way/ bj

