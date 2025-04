Jak leczyć torbiel jajnika?

Większość wykrywanych torbieli jajników to tzw. torbiele czynnościowe, całkowicie lub prawie całkowicie bezobjawowe, które ustępują samoistnie po kilku tygodniach. Nie wymagają one żadnego leczenia, a jedynie systematycznej kontroli. Leczenia natomiast wymagają torbiele objawowe lub takie komplikacje, jak skręt czy pęknięcie torbieli. Poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób leczy się torbiel jajników i kiedy warto zgłosić się po poradę do lekarza.