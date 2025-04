Niepłodność, jako choroba obojga partnerów, wymaga specjalnego podejścia. Leczenie jest trudne, tym bardziej, że często poszukiwanie przyczyny niepłodności trwa bardzo długo. Zdarza się również, że na końcu żmudnego procesu diagnostycznego nie otrzymamy odpowiedzi na pytanie: „dlaczego?”.

Z chwilą ustalenia diagnozy lekarz wybiera dla nas najlepszą terapię.

Leczenie farmakologiczne

Czyli terapia za pomocą leków. Są to głównie hormony płciowe w postaci preparatów farmaceutycznych. Droga ich podania może być różna- doustna, dopoliczkowa, zastrzyki, a nawet w postaci aerozolu do nosa. Najlepszą dla nas wybierze lekarz. Leczenie to jest istotne w przypadku, gdy przyczyna niepłodności leży po stronie kobiety. Są także stosowane w połączeniu z technikami rozrodu wspomaganego.

Techniki rozrodu wspomaganego medycznie- czyli wspomaganie płodności.

Wśród technik tych wyróżniamy:

inseminacje domaciczne,

zapłodnienie pozaustrojowe, czyli invitro,

docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,

pobranie plemników z jąder,

dojajowodowe przeniesienie gamet,

dojajowodowe przeniesienie zygoty.

Metody te mogą być stosowane osobno, ale także w połączeniu ze sobą, jak również z leczeniem farmakologicznym.

Leczenie chirurgiczne

Polega ono na korekcie nieprawidłowości dotyczących budowy narządów układu rozrodczego, usuwaniu guzów, torbieli, zrostów itp. Może się również zdarzyć, że zajdzie konieczność przeprowadzenia tzw. operacji zwiadowczej. Ma ona na celu obejrzenie wnętrza jamy brzusznej kobiety i sprawdzenie, czy nie ma jakichś nieprawidłowości w narządach rodnych, które można by usunąć. Ten sposób postępowania lekarz zostawi na koniec- gdy wszelkie inne badania nie określą przyczyny niepłodności Tak więc w trakcie operacji można jednocześnie wykryć przyczynę i postarać się ją usunąć.

To jaką metodę lekarz wybierze dla nas w pierwszej kolejności zależy w głównej mierze od przyczyny niepłodności, zwłaszcza od tego czy przyczyna leży bardziej po stronie kobiety, mężczyzny, czy też obojga partnerów. Duże znaczenie ma też stan naszego zdrowia. Najważniejsza jest jednak przewidywana skuteczność - lekarz musi ocenić ją indywidualnie, gdyż w przypadku jednej pary dane leczenie może mieć większą szansę powodzenia niż w przypadku innej. Nie ma też żadnej reguły czy wzoru, według którego można by tę skuteczność obliczyć- trzeba więc polegać na szacunkach.