Podwójne działanie

Celem leczenia zapalenia zatok jest połączenie terapii antybiotykowej ze zmniejszeniem towarzyszących objawów, co pozwoli na zupełne wyleczenie dziecka oraz powrót funkcji fizjologicznej zatok i możliwości ich samoistnego oczyszczania się.

Antybiotyk na pierwszej linii

U dzieci główną przyczyną zapalenia zatok są bakterie, które zwalcza się antybiotykami. Obecnie wiele bakterii jest opornych na antybiotyki, a przez to trudniej jest zwalczyć infekcję. Dzieje się tak szczególnie wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli, żłobków i szkół.

W przypadkach dzieci, które nie mają kontaktu z tak dużą ilością zarazków, możliwa jest terapia amoksycyliną. Jest to skuteczny antybiotyk, który jest dobrze tolerowany przez małych pacjentów. Jeśli okazuje się, że terapia taka jest nieskuteczna, lekarz rozszerzy ją o silniejszy lek. Do dyspozycji są dodatki nie pozwalające bakteriom na rozkładanie amoksycyliny lub zupełnie inne antybiotyki.

Terapia musi być prowadzona przynajmniej przez tydzień, jednak dokładną dawkę i czas podawania leku ustala lekarz.

Doraźna pomoc

Dodatkiem do antybiotyku są leki zmniejszające objawy chorobowe.

Bardzo ważne są środki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Leki rozrzedzające wydzielinę ułatwiają drenaż zatok dzięki ułatwieniu wypływu wydzieliny z zatok. Powodują one również zmniejszenie bólu głowy i uczucia rozpierania czy zatkania. Krople do nosa i inne leki działające przez mechanizm obkurczający naczynia krwionośne pozwalają na zmniejszenie produkcji wydzieliny. Jest to działanie bardzo korzystne, jednak nie należy przesadzać ze stosowaniem tego typu leków, gdyż przy długotrwałej terapii mogą one powodować zaburzenia funkcji błony śluzowej nosa.

Nawilżenie powietrza

Okazuje się, że odpowiedni poziom nawilżenia powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywa dziecko, korzystnie wpływa na łagodzenie symptomów choroby. Warto zakupić nawilżacz powietrza – w sprzedaży dostępne są proste i niedrogie urządzenia, które naprawdę działają!