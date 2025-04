Jak można ćwiczyć w wodzie?

Nieważne, czy umiesz pływać, czy nie - ćwiczyć w wodzie możesz wszędzie: w morzu, jeziorze czy na basenie. Polecamy szczególnie tę ostatnią opcję: zapisz się na zajęcia aqua areobiku, by ćwiczyć pod okiem trenera i w grupie innych osób – to zmotywuje Cię do dalszych ćwiczeń!