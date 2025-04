Fot. Fotolia

Glistnica - jak dochodzi do zakażenia glistą ludzką?

Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) to częsty pasożyt człowieka. Glistnicą można się bardzo łatwo zarazić połykając jajeczka z żywymi larwami z brudnych owoców czy warzyw, a nawet z nieumytych rąk. Jajeczka glist mogą znajdować się również na sierści psa czy kota. Samice glisty składają do 200 000 jaj w ciągu doby. Jaja są usuwane z kałem. Po zjedzeniu zanieczyszczonego pożywienia, jaja dostają się do przewodu pokarmowego, głównie do jelita cienkiego, gdzie wykluwają się z nich larwy.

Następnie larwy przechodzą przez ścianę jelita i wnikają do naczyń krwionośnych. Tam razem z krwią wędrują przez wątrobę, serce, a następnie przez płuca, gdzie ich największa liczba może wywołać zapalenie płuc trwające nieraz kilka tygodni. Po pewnym czasie wędrują przez drzewo oskrzelowe i tchawicę. Uporczywy kaszel doprowadza do przedostania się larw do gardła, gdzie zostają znowu połknięte. Ponowna wędrówka larwy powoduje, że zamieniają się one w dojrzałe glisty.

Obecność glisty w przewodzie pokarmowym człowieka nie jest obojętna. Pasożyty nie tylko żywią się pokarmem przeznaczonym dla człowieka, ale również wydzielają toksyczne substancje, zatruwając tym samym nasz organizm. Osobniki dorosłe żyją 1 do 2 lat. Czas od momentu zakażenia do pojawienia się jaj w kale wynosi 60-80 dni.

Objawy zakażenia glistą ludzką:

bóle brzucha,

mdłości,

wymioty,

biegunka,

zaburzenia łaknienia,

wysypka,

świąd skóry,

ból głowy,

gorączka,

uporczywy kaszel.

Jak zdiagnozować zakażenie glistą ludzką?

Rozpoznanie glistnicy stwierdza się na podstawie badania kału na obecność jaj. Do badania kału potrzebne są specjalne pojemniki. Należy pobrać świeży kał przy pomocy łopatki umieszczonej w pojemniku, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha laskowego (z 2, 3 różnych miejsc). Następnie pojemnik trzeba dostarczyć w krótkim czasie do laboratorium.

W przebiegu zakażenia może dojść do reakcji alergicznej na toksyny uwalniane przez pasożyta, dlatego można wykonać badanie krwi na obecność przeciwciał IgE.

Autor: dr n. biol. Magdalena Macko

Źródło: Materiały prasowe sieci Diagnostyka

