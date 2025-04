Fot. Fotolia

Co raz większa liczba mężczyzn w Polsce boryka się z łysieniem, które stało się problemem nie tylko facetów po pięćdziesiątce, lecz również młodych mężczyzn, bez względu na wiek. Przyczyn łysienia jest wiele, podobnie jak sposobów jego zapobiegania, od czarnej rzodkwi wcieranej w głowę, po nowoczesne zabiegi medyczne.

Domowe sposoby powstrzymywania łysienia

Domowe poradniki zachęcają do stosowania naturalnych metod, zapobiegającym łysieniu. Można tu wymienić stosowanie toników z byliny, tataraku, czy pokrzywy. Są to płyny zawierające dużą ilość substancji odżywczych, które pobudzają ukrwienie skóry i działają przeciwzapalnie. Sposobem na wzmocnienie włosów jest również mycie ich w wodzie, z zawartością soli z Morza Martwego, wcieranie drożdży, czosnku czy czarnej rzodkwi.

Są to jednak metody, które nie dają nam pewności, że nasze włosy przestaną wypadać, a stosowanie ich wszystkich po kolei mija się z celem. Mogą one posłużyć jako wsparcie w prawidłowej, profesjonalnej terapii.

Medyczne sposoby w walce z łysieniem

Jeśli chodzi o rozwiązania bardziej medyczne, wyjściem jest mezoterapia igłowa skóry owłosionej głowy, która może być stosowana zarówno w profilaktyce, jak i w sytuacjach, kiedy problem wypadania stał się rzeczywistością.

– "Stymulacja i pobudzanie mieszków włosowych za pomocą mezoterapii igłowej, polega na nakłuwaniu skóry oraz aplikowaniu witamin i związków aktywnych. Dzięki odpowiednio dobranej kuracji, która przeważnie trwa kilka miesięcy, włosów przybywa, są one znacznie mocniejsze i grubsze" – przekonuje ekspert z Body Clinic.

Trzeba pamiętać, że następstwem łysienia często jest pogorszenie stanu psychicznego. Wiele osób czuje się nieatrakcyjnie bez bujnej czupryny, przestaje wierzyć w siebie i swoje umiejętności, a w skrajnych sytuacjach popada w depresję. Jeśli jednak zbagatelizowaliśmy problem łysienia i żadne zabiegi medyczne nie są w stanie zwrócić nam zgubionych włosów – nie potrafimy się przyzwyczaić i zaakceptować naszego nowego wyglądu, warto pomyśleć o co raz popularniejszym zabiegu przeszczepu włosów.

Dlaczego włosy wypadają?

Przyczyn wypadania włosów jest wiele. Bywa, że łysienie może mieć znacznie poważniejsze podłoże medyczne, jak zaburzenia autoimmunologiczne, w tym choroby tarczycy. Dlatego warto wybrać się do endokrynologa, w celu zasięgnięcia porady, bądź przeprowadzenia badań.

− "Wypadanie włosów w dzisiejszych czasach, najczęściej spowodowane jest zaburzeniami hormonalnymi. Taki rodzaj łysienia nazywamy androgenowym. Okresowy lub długotrwały wpływ hormonów na mieszki włosowe powoduje, że włosy wypadają, a w ich miejsce rosną cienkie i krótkie, ponieważ ulegają one miniaturyzacji" – mówi dr Monika Mazur z Body Care Clinic w Katowicach. U mężczyzn, łysieniu często towarzyszy występowanie tzw. łoju.

Jest on typowy dla hormonów męskich i spowodowany jest drobnoustrojami z grupy grzybów drożdżopodobnych. W takim przypadku, pierwszym rozwiązaniem są preparaty hamujące ich rozwój.

Oprócz hormonów, wpływ na gorszy stan włosów ma brak witamin, stres, nieprawidłowa dieta – uboga w magnez, żelazo i selen, czy zmniejszone krążenie krwi w skórze głowy. Gubić włosy, możemy również z własnej winy. Używanie silnych kosmetyków do włosów, ich farbowanie, bądź nadmierne wysuszanie prowadzi do niszczenia ich struktury.

