Kto jest szczególnie podatny na zachorowanie?

Większość zachorowań ma miejsce u młodych, aktywnych seksualnie mężczyzn. Ma to związek z wyższym ryzykiem zakażenia bakteriami przenoszonymi drogą płciową, które wykazują powinowactwo do tkanki jąder i najądrzy.

Czynnikiem etiologicznym (tzn. wywołującym chorobę) są w 70% chlamydie - bakterie pozbawione własnych ścian komórkowych, a bytujące w komórkach organizmu człowieka. Oprócz tego stosunkowo częste patogeny to dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae), a u osób starszych głównie pałeczka okrężnicy (Escherichia coli).

Zapalenie najądrzy bywa także powikłaniem zakażenia wirusem świnki, zwłaszcza u osób dorosłych.

Czym objawia się zakażenie?

Na dyżur urologiczny pacjenci zgłaszają się najczęściej z powodu dolegliwości bólowych. Samo jądro wykazuje cechy stanu zapalnego - oprócz tkliwości na dotyk, występuje jego obrzęk i stwardnienie. W zdecydowanej większości przypadków zmiany występują po jednej stronie. Zapalenie obustronne zdarza się u około 5-10% chorych.

U około 3/4 pacjentów (zwłaszcza w starszym wieku) pojawia się także gorączka, czasem dreszcze. Mniej niż połowa natomiast skarży się na trudności w oddawaniu moczu, częste parcie. Zwłaszcza u młodych mężczyzn widoczna jest niekiedy wydzielina wydobywająca się z cewki moczowej, wskazująca na obecność stanu zapalnego.

Jakie badania zleca lekarz?

Wykluczenie innych stanów chorobowych o podobnym obrazie chorobowym wymaga wykonania badania ultrasonograficznego, z oceną przepływów metodą dopplerowską. Badania te umożliwiają wykluczenie takich patologii jak skręt jądra, skręt przydatka jądra (głównie u dzieci) czy guz jądra. Postępowanie w wymienionych stanach, zwłaszcza w skręcie jądra, wymaga interwencji chirurgicznej.

Jakie są możliwości leczenia?

Leczenie polega na zwalczaniu stanu zapalnego przez podanie antybiotyków i środków przeciwzapalnych. Antybiotyki muszą wykazywać zdolność do penetracji do wnętrza komórek i być skuteczne przeciwko dwoinkom rzeżączki. Właściwie prowadzona terapia zmniejsza ryzyko wystąpienia niepłodności.

Niepłodność męska jako następstwo zapalenia najądrza i jąder jest wynikiem nie tyle bezpośredniego uszkodzenia tkanki, ale wytworzenia się przeciwciał przeciwko plemnikom.

