Czym jest zatorowość płucna?

Zator tętnicy płucnej jest trzecią pod względem częstości (po zawale serca oraz udarze mózgu) kardiologiczną przyczyną śmierci w Europie oraz Ameryce Północnej. Szybkie rozpoznanie pozwala na uratowanie życia pacjenta, dlatego znajomość objawów związanych z zatorowością płucną staje się obowiązkiem każdego lekarza.

Zatorowość płucna często rozwija się bardzo szybko. Najczęściej pojawia się nagłe uczucie duszności oraz ból w klatce piersiowej (zwykle o charakterze opłucnowym - kłujący, nasilający się przy ruchach klatki piersiowej i głębokim oddychaniu; rzadziej zamostkowy, co pozwala na różnicowanie z zawałem mięśnia sercowego). Dodatkowo zwraca uwagę silny kaszel, krwioplucie, rzadziej zasłabnięcie lub omdlenie. U ponad połowy chorych zaobserwować można bardzo szybkie bicie serca - tachykardię (powyżej stu uderzeń na minutę) oraz szybkie, płytkie oddychanie – tachypnoe (powyżej 20 na minutę). Często współistnieją objawy zapalenia żył głębokich – zaczerwienie, obrzęk, ból, gorączka powyżej 38,5 stopnia Celcjusza.

W badaniu fizykalnym pacjenta można stwierdzić objawy niewydolności prawej komory serca. Zaliczamy do nich: poszerzenie żył szyjnych, zwiększenie głośności składowej płucnej drugiego tonu serca czy szmer niedomykalności zastawki trójdzielnej.

Rozpoznanie zatorowości płucnej

Jeżeli do objawów zatorowości płucnej dołączą się objawy wstrząsu (znaczne osłabienie, niepokój, szybki i słaby puls, znaczne poty, uczucie zimna, spadek ciśnienia, możliwe biegunki lub wymioty) lub hipotonii (skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 90mmHg lub nagły jego spadek o 40mmHg utrzymujący się przez co najmniej 15 minut), należy rozpoznać masywną zatorowość płucną.

Objawy związane z zatorowością płucną są bardzo niespecyficzne i mogą zostać wywołane przez inne choroby. Na przykład ból w klatce piersiowej może wynikać z zawału mięśnia sercowego czy pęknięcia tętniaka aorty piersiowej. Łatwo również wymienić ponad sto przyczyn gorączki, lecz jeśli dołożymy do niej ból w obrębie klatki piersiowej, najłatwiej zdiagnozować infekcję dolnych dróg oddechowych. Najbardziej stałym objawem zatoru płucnej jest tachykardia i to na nią należy zwracać szczególną uwagę, przede wszystkim, jeżeli występuje bez związku z wysiłkiem czy stresem emocjonalnym.

Należy pamiętać, że najczęściej rozpoznanie zatorowości płucnej na podstawie samych objawów jest niemożliwe i wymaga badań dodatkowych.

