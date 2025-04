Nieswoiste zapalenia jelit to przewlekłe, nieuleczalne schorzenia przewodu pokarmowego. Charakteryzują się samoistnymi remisjami i nawrotami o bardzo ciężkim przebiegu. Choroby te mogą ujawnić się niemal w każdym wieku, przy czym szczyt zachorowań notuje się pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Wczesne rozpoznanie pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia i zmniejszenia objawów chorobowych.

Reklama

Pierwszy alarm - niepokojące biegunki

Najczęstszym i niemal pierwszym charakterystycznym objawem nieswoistych chorób zapalnych jest są częste biegunki bądź stolce z domieszką krwi. Następnie mogą dołączyć się zmiany rytmu wypróżnień (na przemian biegunki oraz zaparcia) i bóle brzucha.

Występowanie objawów uzależnione jest od lokalizacji choroby w przewodzie pokarmowym i jej ciężkości. Choroba Crohna może dotyczyć całego przewodu pokarmowego. W około 5 % przypadków zmiany dotyczą przełyku, żołądka i dwunastnicy, w 30% tylko jelita cienkiego, w około 50% jelita krętego i okrężnicy, zaś w 20% wyłącznie okrężnicy lub w 30% obserwuje się jedynie zmiany okołoodbytnicze (przetoki, szczeliny, ropnie). Z powodu zajęcia tak dużych fragmentów jelit, w chorobie Crohna częściej niż we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego obserwuje się objawy ogólne – stany podgorączkowe, chudnięcie, osłabienie.

Polecamy: Mam biegunkę - kiedy zgłosić się do lekarza?

Reklama

Jak zróżnicować nieswoiste zapalenia jelit?

Na podstawie objawów możemy więc pokusić się o różnicowanie pomiędzy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego a chorobą Crohna. W przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego bardzo często dochodzi do krwawień z dolnego odcinka układu pokarmowego, w chorobie Crohna jest to raczej sporadyczne. Jednakże ból, przetoki oraz zwężenia jelita występują częściej w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Cięższy charakter mają rzuty choroby. W ich trakcie dochodzi do znacznego odwodnienia, przyspieszenia rytmu serca, obrzęków ciała oraz bardzo silnych bólów brzucha, szczególnie podczas ucisku.

Zobacz też: Jak odróżnić wrzodziejące zapalenie jelita grubego od choroby Crohna?

Innym typem objawów są objawy występujące poza przewodem pokarmowym. Często w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit dochodzi do zmian skórnych - rumienia guzowatego lub piodermii zgorzelinowej oraz zmian przypominających afty w jamie ustne. Zaobserwować można także towarzyszące choroby wątroby (pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, przewlekłe zapalenie wątroby), bóle stawów czy pogorszenie wzroku ( zapalenie błony naczyniowej, zapalenie twardówki oraz spojówek).

Objawy nietypowe mogą wyprzedzić objawy typowe o kilka lat, a u małych dzieci mogą być wręcz pierwszym sygnałem. Niestety, sytuacja ta bardzo często utrudnia rozpoznania.