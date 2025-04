Jak ochronić organizm przed pestycydami?

Jedzenie to jedna z wielu czynności, którą wykonujemy codziennie. Jako konsumenci powinniśmy być zainteresowani tym, czy to co spożywamy nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia. Osoby mające dzieci dodatkowo powinny troszczyć się o zdrowie swoich malców. To właśnie rodzice są odpowiedzialni za dostarczenie dzieciom bezpiecznych produktów. Jest to bardzo istotne gdyż im młodsze dziecko tym większa może być jego reakcja na pestycydy, wirusy i bakterie obecne w jedzeniu. Dzieci są bardziej narażone na działanie pestycydów niż dorośli dlatego, że często jedzą mniej różnorodne pokarmy.

W okresie rozwoju dziecka występują okresy intensywnego wzrostu, w których dzieci są bardziej wrażliwe na chemikalia obecne w środowisku. Pestycyd to niestety rzeczywistość w naszym społeczeństwie. Dziś podpowiadamy jak możesz ochronić swoją rodzinę przed pestycydami.

Dokładnie myj lub obieraj!

Zawsze dokładnie myj owoce i warzywa pod bieżącą wodą. Jabłka i brzoskwinie staraj się obierać ze skórki. Jeśli zamierzasz zjeść je razem ze skórką, dobrze je wyszoruj. Przyrządzając bigos lub sałatkę odrzuć ich zewnętrzne liście. Możesz również kupić płyn do mycia sałat, owoców i warzyw, który zabija bakterie (E-coli, listeria i salmonella). Dodatkowo wypłukuje z roślin pozostałości pestycydów. 500ml płynu kosztuje około 35zł (np. płyn Bentley Organic- płyn do mycia warzyw i owoców). Płyn zawiera kwas mlekowy, cytrynowy i jabłkowy.

Kupuj różne warzywa i owoce

Dzięki temu zmniejszysz ryzyko ekspozycji na pestycydy w określonych owocach i warzywach. Jeśli codziennie jesz truskawki lub sałatę, zwiększasz ryzyko działania pestycydów na twój organizm. Mimo wszystko nie ograniczaj spożycia owoców i warzyw ze strachu przed pestycydami. Ryzyko chorób przewlekłych w wyniku niedoboru owoców i warzyw znacznie przewyższa ryzyko szkód, jakie mogą wywołać w twoim organizmie pestycydy.

Sezon

Korzystaj z owoców sezonowych, ponieważ są większe szanse na to, że do ich uprawy nie używano znacznej ilości pestycydów. Owoce i warzywa sezonowe mają możliwość wzrastać w naturalnych warunkach. Kupuj warzywa i owoce uprawiane bez chemii tzn. te, które pochodzą z upraw organicznych.

Uprawiaj własne warzywa i owoce

Własny ogródek daje możliwość ochrony rodziny przed pestycydami, oczywiście jeśli będziesz używać naturalnego kompostu. Uprawianie roślin będzie wspaniałą rodzinną zabawą a także dobrą okazją do uczenia dzieci zdrowego stylu życia.

Dla dzieci

Kupuj naturalne produkty dla dzieci lub przygotuj samodzielnie posiłki z organicznych warzyw.

Substancje toksyczne w tłuszczu

Zwróć uwagę na to, że pozostałości pestycydów może zawierać tłuszcz z mięsa, ryby oraz drobiu. Ryby oleiste są szczególnie podatne na absorpcję toksycznych substancji. Wybieraj chude ryby takie jak szczupak, łosoś, dorsz lub pstrąg słodkowodny.