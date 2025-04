Istnieją pewne subtelne różnice...

Różnicowanie pomiędzy infekcją bakteryjną a wirusową nie jest łatwe. Przebieg chorób, które one powodują jest bardzo podobny. Wpływa na to również fakt, że dosyć często dochodzi do wtórnych zakażeń bakteryjnych w przebiegu infekcji spowodowanej wirusami. Na podstawie samego obrazu choroby nie można jednoznacznie określić co ją spowodowało – czy bakteria, czy wirus. Istnieją jednak pewne subtelne różnice, które lekarz bierze pod uwagę w przypadku różnicowania. Od różnic tych uzależnia się dobór odpowiedniego leczenia.

Jakie to różnice?

I tak w przypadku zakażeń górnych dróg oddechowych te różnice są następujące:

Gorączka powyżej 38,5 C, katar śluzowo-ropny i kaszel z odkrztuszaniem zielonkawej, cuchnącej plwociny będą sugerowały etiologię bakteryjną zakażenia. Również obecność wydzieliny na migdałkach oraz żywoczerwone zabarwienie śluzówek w zapaleniu gardła przemawia za udziałem bakterii w procesie zapalnym.

Z kolei gorączka poniżej 38,5 C obecność wodnistego kataru oraz suchego kaszlu są bardziej charakterystyczne dla infekcji wirusowych.

Najważniejsza jest jednak znajomość specyfiki danej choroby, ponieważ w zależności od wieku pacjenta, pewne choroby częściej są powodowane przez wirusy lub przez bakterie. Przykładowo, w zapaleniu płuc u dzieci, pomiędzy 2. a 5. rokiem życia, najbardziej prawdopodobne jest podłoże wirusowe. Jednak po 5. roku życia proporcje te ulegają odwróceniu i należy myśleć o bakterii jako potencjalnej przyczynie zapalenia.

Warto też pamiętać, że najczęstsza choroba górnych dróg oddechowych – przeziębienie jest powodowana głównie przez wirusy!

Niestety aby móc jednoznacznie stwierdzić co spowodowało konkretną infekcję dróg oddechowych, należy wykonać badania mikrobiologiczne np. posiew plwociny lub wymaz z gardła.

