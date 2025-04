Fot. Fotolia

Łupież jest schorzeniem, z którym trudno się uporać – raz zaleczony ma tendencję do nawracania. Największy problem stanowi dla ludzi młodych – do 30. roku życia, bo to właśnie u nich problem łuszczącej się skóry głowy jest najczęstszy.

Wyróżnia się dwa rodzaje łupieżu - łupież zwykły i łupież tłusty. Łupież tłusty najczęściej objawia się zimą i zazwyczaj jest utrapieniem osób starszych.

Łupież zwykły - objawy

Do typowych objawów zwykłego, suchego łupieżu należą:

szarawe albo białe płatki

nadmierne przetłuszczanie się włosów

swędzenie skóry głowy

wypadanie włosów

Do przyczyn powstawania łupieżu suchego zalicza się: stosowanie nieracjonalnej diety odchudzającej, stosowanie nadmiernej ilości kosmetyków do stylizacji włosów, a także niewłaściwą dietę, w której brakuje istotnych witamin.

Przyczyną łupieżu może być także niedokładne spłukiwanie szamponu, a nawet częste noszenie czapki.

Nie można wykluczyć także predyspozycji genetycznych oraz przyczyn natury hormonalnej. Niestety - jeśli któreś z rodziców boryka się z problemem łupieżu bardzo możliwe jest, że dziecko odziedziczy tę nieprzyjemną chorobę.

Łupież tłusty - objawy

wypadanie włosów, w następstwie - łysienie

łuski w "brudnym" kolorze, przylegające do skóry

silne swędzenie skóry głowy

Ten rodzaj łupieżu także może wiązać się z nieumiejętnym stosowaniem kosmetyków do stylizacji fryzur. Warto obserwować reakcje skóry głowy na stosowane preparaty - jeśli skóra głowy swędzi i piecze, lepiej zrobić przerwę w stosowaniu kosmetyków do stylizacji lub poszukać odpowiedników w produktach ekologicznych i ziołowych.

Łupież tłusty, zwany powszechnie łojotokowym, jest bardziej uciążliwy od zwykłego. Może nieść za sobą także dotkliwsze skutki; łysienie, znaczny spadek kondycji włosow, a także zmiany zapalne skóry głowy. Łupież tłusty prawie zawsze rozwija się z łupieżu suchego.

Do wystąpienia łupieżu może przyczynić się: nadużywanie alkoholu, stres, rzadkie mycie włosów i skóry głowy.

Łupież czy łuszczyca - jak rozpoznać różnicę?

Choć skutkom łuszczycy można przeciwdziałać, jest ona chorobą nieuleczalną. Łupież nie jest tak uciążliwy - o wiele skuteczniej udaje się z nim walczyć. Sygnałem, że mamy do czynienia z łuszczycą może być ciągłe nawracanie problemu. Wówczas warto udać się do dermatologa, który przepisze potrzebne leki.

Powszechnie uważa się, że łuszczyca jest chorobą dziedziczną, jednak istnieje wiele przypadków wystąpienia łuszczycy u osób, w rodzinach których problem ten nie występował. Przyczyną wystąpienia łuszczycy mogą być duże zmiany hormonalne, niedobór snu, silny i długotrwały stres.

Widoczne objawy łuszczycy dotyczą nie tylko skóry głowy, mogą występować w różnych miejscach - często naskórek nadmiernie łuszczy się także na łokciach i na kolanach. Nie należy obawiać się kontaktu z osobą, która choruje na łuszczycę - nie jest ona zakaźna.

Łuszczyca dotyczy właściwie wyłącznie ludzi rasy białej. Argumentem przemawiającym za tym, że jej wystąpienie jest związane z dietą, jest fakt, że jeszcze do niedawna wolni od łuszczycy byli Japończycy, Od czasu, gdy stopniowe zmieniły się w ich zwyczaje żywieniowe na rzecz mniej zdrowych, łuszczyca zaczęła występować także w Kraju Kwitnącej Wiśni.