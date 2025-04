Dzieje się to za pomocą ogólnie znanej reakcji immunologicznej

Następnym razem gdy Twój organizm napotka alergizujący lek, zwiąże się on ze specyficznymi przeciwciałami klasy IgE zlokalizowanymi na mastocytach. Spowoduje to degranulację, czyli uwolnienie z komórki pęcherzyków zawierających mediatory stanu zapalnego. Rozwój objawów zależy od tego ile substancji zostanie wydzielonych i jak szybko rozprzestrzenią się po organizmie.

Przeczytaj: Co zrobić w przypadku alergii na leki?

Reklama

Miejscowa odpowiedź organizmu

Najczęstszym objawem związanym z alergią na leki są reakcje skórne. Charakterystyczne zmiany to pokrzywki, które wyglądają jak czerwone plamy lub bąbelki i które są niezmiernie swędzące (działanie histaminy). Tworzący się na skórze obrzęk może dotyczyć również błon śluzowych i jest szczególnie niebezpieczny gdy zajmie język czy krtań. Obok typowej reakcji pokrzywkowej mogą pojawiać się również inne. Dlatego właśnie jeśli zauważysz u siebie niepokojącą wysypkę podczas zażywania leku, koniecznie skonsultuj się ze swoim lekarzem. Ta grupa reakcji dotyczy niektórych antybiotyków czy leków przeciwzapalnych.

Nos, oczy, drogi oddechowe

Oprócz skóry, objawy alergii często dotyczą dróg oddechowych. Pojawia się kaszel, duszność oraz świszczący oddech. Przejrzysty katar i kichanie bywają nierozłącznym kompanem terapii. Wystąpić może nawet groźny napad astmy oskrzelowej. Zajęte bywają również oczy - zaczerwienienie i łzawienie pojawia się zazwyczaj po lekach okulistycznych.

Polecamy: Jakie objawy towarzyszą alergii na leki?

W laboratorium

Alergia na leki może objawiać się również zmianami w obrazie krwi. Zmniejszenie ilości krwinek białych, czerwonych oraz płytek jest może mieć również podłoże immunologiczne. Dlatego właśnie w terapii niektórymi lekami stosuje się monitorowanie tych parametrów, szczególnie u osób predysponowanych rozwojowi alergii.

Reklama

Objawy ogólnoustrojowe

Gorączka polekowa rozpoczyna się po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania leku. Występować może wspólnie z bólami stawów i wysypką.

Wstrząs anafilaktyczny natomiast jest terminem określającym bardzo szybkie i gwałtowne pojawienie się objawów, które mogą zagrażać życiu. Rozszerzenie naczyń powoduje spadek ciśnienia tętniczego, a przez to zmniejszenie ukrwienia narządów, w tym mózgu i serca. W zależności od stanu, pacjent może być blady lub czerwony, spocony lub suchy, splątany, zdenerwowany lub nieprzytomny.

Wstrząs może pojawić się po lekach podawanych w szpitalu, jak po środkach cieniujących, ale także nawet po paracetamolu. Twoja reakcja powinna polegać na wezwaniu pogotowia i jeśli chory ma przy sobie odpowiednie leki, których jesteś pewien (adrenalina) na podaniu ich.