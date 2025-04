Co jeść?

Nie ma jednoznacznych dowodów, że wysiew zmian łuszczycowych zależy od diety. Jednak modyfikacja sposobu żywienia może niektórym osobom pomóc w walce z łuszczycą.

Warto zwrócić uwagę na nienasycone kwasy tłuszczowe obecne w rybach, olejach, tranie. Należy też wzbogacić dietę w produkty zawierające witaminę D, C i E. Zbawienne bywa również spożywanie dużej ilości świeżych owoców i warzyw, zwłaszcza marchewki oraz pomidorów.

Czego unikać?

Nasilenie łuszczycy może zostać sprowokowane przez wiele różnych leków. Jeśli to możliwe, należy unikać: antybiotyków (tetracykliny, ampicylina i jej pochodne), biseptolu, soli litu, niektórych leków na nadciśnienie, glikokortykosteroidów. Także określone pokarmy pogarszają stan skóry. Warto zrezygnować z mięsa wieprzowego i ograniczyć spożycie glutenu. Szkodliwy wpływ mają również alkohol oraz papierosy.

Negatywnie działa stres czy silne emocje, a także infekcje, zwłaszcza bakteryjne. Znaczną poprawę może więc przynieść wyleczenie chorych zębów i zatok, usunięcie pęcherzyka żółciowego. Reakcja na różne czynniki jest bardzo indywidualna i to, co dla jednych szkodliwe, u innych zupełnie nie wpływa na wysiew zmian.

Czym smarować?

W leczeniu łuszczycy stosuje się przede wszystkim leki zewnętrzne. Najważniejsze są preparaty keratolityczne, które pozwalają pozbyć się nadmiaru niezłuszczonugo naskórka. W tym celu zwykle stosuje się maści z 5- 10% kwasem salicylowym. Następnie oczyszczoną z łuski skórę smaruje się dziegciami (pochodzą z węgla kamiennego lub drewna), cygnoliną, pochodnymi witaminy D (kalcytriol). Czasem niezbędna jest maść zawierająca glikokortykosteroidy, jednak nie powinno się stosować ich na duże powierzchnie skóry.

Jakie przyjmować tabletki?

Jeśli preparaty zewnętrzne są niewystarczające, trzeba przyjmować leki działające ogólnie na organizm. Niestety jak dotąd żaden z nich nie daje pełnego ani trwałego wyleczenia. Często stosuje się metotreksat, wskazany w ciężkich postaciach łuszczycy. Lek może powodować wiele działań niepożądanych (np. owrzodzenia żołądka, uszkodzenie wątroby), dlatego musi być stosowany ostrożnie. Innym lekiem jest cyklosporyna. Największym zagrożeniem, jakie ze sobą niesie jest toksyczność wobec nerek. Pomóc mogą też retinoidy, estry kwasu fumarowego, sulfasalazyna, mykofenolan mofetilu i wiele innych.

Fototerapia

Polega na naświetlaniu promieniowaniem UVA i UVB. Fotochemioterapia jest metodą skuteczniejszą i wymaga wcześniejszego zażycia psolarenów – substancji uczulających na światło. Wyniki lego typu leczenia często są bardzo zachęcające.

