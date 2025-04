Kofeina to bardzo popularna substancja o działaniu pobudzającym, znoszącym zmęczenie oraz poprawiającym koncentrację. Najbardziej popularnym źródłem kofeiny jest oczywiście kawa oraz napoje energetyzujące, aczkolwiek w mniejszych ilościach znajduje się ona także w czekoladzie oraz dodawana jest do niektórych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Kofeina jest składnikiem takich popularnych leków jak Etopiryna, Apap extra, Coldrex czy MaxGrip.

Organizm ludzki bardzo różnie reaguje na kofeinę i jest to cecha indywidualna. Mimo, iż często stosowana bywa jako antidotum na zmęczenie czy bóle głowy to nadmierne spożycie kofeiny lub jej nagłe odstawienie może powodować uczucie zdenerwowania, problemy ze snem, skurcze mięśni, bóle brzucha i głowy.

W kulturze europejskiej spożywa się bardzo dużo kawy. Choć ta tradycja jest zdecydowanie dłuższa w krajach śródziemnomorskich, zwyczaj picia tego napoju został na dobre przyjęty już do Polski. Choć rzadko mówi się o kawie jako o substancji uzależniającej, osoby które spożywają ją w dużej ilości (4-5 filiżanek kawy dziennie - 500 mg kofeiny na dobę) i nagle odstawią lub ograniczą jej spożycie, mogą doświadczyć przykrych objawów.

Objawami odstawienia kofeiny mogą być:

bóle głowy

zmęczenie, spadek energii

drażliwość

depresja

zdenerwowanie

nudności (rzadziej wymioty)

zmniejszona koncentracja i uwaga

Jak uniknąć objawów odstawienia kofeiny?

Przede wszystkim należy spożywać rozsądną ilość kofeiny, pamiętając o tym że znajduje się ona nie tylko w kawie ale także w lekach, czekoladzie i innych napojach. Jeśli chcemy ograniczyć ilość spożywanej kofeiny, warto robić to stopniowo i tym spokojniej im wyższe było spożycie kofeiny w przeszłości. Kofeinę dodaje się do leków aby współgrając z podstawową substancją poprawiła jej skuteczność. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego źródła kofeiny.

Jak poradzić sobie z bólem głowy po odstawieniu kawy?

Sposobów jest kilka. Można zrobić krótką drzemkę w ciągu dnia. Nie każdy oczywiście ma taką możliwość, jednak ból głowy może wynikać ze zmęczenia, które odczuwamy bardziej nie stosując kawy. Krótki sen przyniesie wtedy ulgę.

Bardzo pomocne może okazać się picie wody. Najlepiej aby jej temperatura była bliska temperaturze naszego ciała. Wtedy woda wchłania się najszybciej, wypełniając naczynia krwionośne i poprawiając krążenie, a w związku z tym nasze samopoczucie. Równie skuteczna może okazać się miętowa herbata, która dodatkowo ma bardzo orzeźwiający, pobudzający zapach i smak.

Odprężenie przyniesie masaż lub aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Jeśli wszystkie te sposoby nie poskutkują, a ból głowy będzie bardzo dokuczliwy, można sięgnąć po środki przeciwbólowe tym razem jednak już bez dodatku kofeiny.

