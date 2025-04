Padaczka objawowa

Wśród pierwszej grupy możemy jeszcze wyróżnić padaczkę pourazową, alkoholową, wieku starczego i uogólnioną. Natomiast padaczka o nieustalonej przyczynie może być wywołana różnymi czynnikami zewnętrznymi: np. światłem, głośnymi dźwiękami, wzruszeniem lub stresem. Migotanie ekranu monitora czy TV, dyskoteka mogą wywołać napad. Istnieje kilka teorii dotyczących przyczyn epilepsji.

Podejście genetyczne zakłada, że niektórzy ludzie mają większe prawdopodobieństwo wystąpienia napadów niż inni. Sama padaczka nie jest dziedziczna, natomiast cechą przekazywaną jest obniżony próg pobudliwości komórek nerwowych, które łatwiej wówczas ulegają wzbudzeniu powodując napad padaczkowy. Uwarunkowane genetycznie padaczki, mogą być też spowodowane przez fakomatozy, zaburzenia metaboliczne w okresie płodowym.

Zobacz też: Stan padaczkowy – co to takiego?

Reklama

Padaczka nabyta w brzuchu matki

Także w życiu płodowym może dochodzić do poważniejszych zmian, które spowodują powstanie ognisk epilepsji. Zmiany te mogą być spowodowane infekcją wewnątrzłonową matki, wadami układu nerwowego, a także przewlekłymi chorobami matki (cukrzyca, niedokrwistość). Wszelkie uszkodzenie (urazy czaszki, krwiaki, guzy) mające miejsce w trakcie porodu a także ciężkie zakażenia w okresie wczesno noworodkowym mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian objawiających się min. występowaniem napadów po urodzeniu.

Teoria urazowa

Inne podejście z kolei mówi o urazach, jako jednej z możliwych przyczyn padaczki. Wiele bowiem zmian powstających w trakcie takich uszkodzeń, może przyczyniać się do powstawania drgawek. Istnieje także hipoteza, że powstająca ogniska padaczkowe są indukowane powstającą po urazie z komórek glejowych blizna. Do przyczyn, których nie można modyfikować należą min zmiany hormonalne min. podczas miesiączki, oraz zmiany fazy aktywności mózgu przy przechodzeniu ze stanu snu do czuwania.

Reklama

Masz padaczkę? Tylko spokojnie...

Część z przyczyn padaczki da się wyeliminować lub ograniczyć, co wpływa niezmiernie na ilość napadów a co za tym idzie, na jakość życia. Przede wszystkim chorzy powinni unikać zajęć niebezpiecznych, stresujących. Powinni oni ograniczać ilość nieprzespanych nocy, nadmierną ilość alkoholu czy też substancji psychoaktywnych. Kobiety w ciąży, które cierpią na epilepsję muszą znajdować się pod stałą kontrola specjalistyczną.

Polecamy: Rodzaje padaczek