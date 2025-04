Na pytanie odpowiada lekarz rodzinny Dorota Łukaszuk

Jeśli w drogach moczowych znajduje się piasek, można rozpuścić go, stosując leki modyfikujące PH moczu. Gdy jednak w badaniu USG lub w urografii widać duże kamienie, konieczny będzie zabieg. Rozbija się je ultradźwiękami na mniejsze, które są potem wydalane z moczem. Przy bardzo dużych, usytuowanych w miejscach trudno dostępnych do rozbijania, może być konieczne leczenie operacyjnie. Warto wiedzieć, że kamica nerkowa to dość częsta choroba. Przysparza dużo bólu (kamień przechodzący przez moczowód może dokuczać nawet kilka dni), ale nie stanowi zagrożenia dla życia i daje się skutecznie leczyć. Niestety, dolegliwości mogą w przyszłości nawracać.