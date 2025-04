Trądzik – u kobiet w każdym wieku



Znacie modelkę Cassandrę Brankson? Dziewczyna zasłynęła tym, że zamieściła na serwisie YouTube filmik instruktażowy pt. Foundation Routine Flawless Skin z radami, jak ukryć trądzik pod makijażem. W początkowych ujęciach widzimy Cassandrę jako pewną siebie, piękną dziewczynę o nieskazitelnej cerze, a chwilę później (po zmyciu makijażu) jako nieco nieśmiałą nastolatkę z zaawansowanym trądzikiem.

Filmik zrobił prawdziwą furorę w Internecie – dotąd obejrzało go prawie 20 milionów ludzi. Nasuwa się pytanie: czy makijaż jest dobrym sposobem na pozbycie się kompleksów? I czy istnieją inne, naprawdę skuteczne metody walki z trądzikiem?

Popularność filmiku Cassandry nie powinna dziwić. Trądzik dopada miliony ludzi na całym świecie. Choć kojarzony jest głównie z nastolatkami, to w przypadku kobiet może pojawić się w każdym wieku, np. około 30-40. roku życia na skutek przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych lub też po ciąży, kiedy to w organizmie szaleje „zawierucha hormonalna”.

Najogólniej mówiąc trądzik jest zjawiskiem przewlekłym, charakteryzującym się występowaniem zmian wypryskowo-łojotokowych. Jego objawem są zmiany skórne, takie jak: zaskórniki oraz „pryszcze”. Schorzenie pojawia się najczęściej na twarzy, ale może też występować na dekolcie, plecach i ramionach. Jak sobie z nim radzić? Istnieje kilka sposobów, z których co najmniej trzy warto wypróbować.

Krok 1: regularne oczyszczanie zamiast antybiotykoterapii



Zdaniem dr Urszuli Brumer z warszawskiej klinki Dr Urszula Brumer Medycyna Urody wielu dermatologów walczy z trądzikiem przepisując pacjentom leki doustne. Tymczasem leki te nie są obojętne dla naszych narządów wewnętrznych i mogą zaburzać florę bakteryjną oraz działać toksycznie na wątrobę. Zatem lecząc jedną przypadłość, możemy nabawić się innej, dużo poważniejszej. Ponadto u niektórych pacjentów leczonych w ten sposób dochodzi po jakimś czasie do nawrotu schorzenia.

Widzimy wykwity skórne na twarzy i chcemy się ich jak najszybciej pozbyć. To naturalne. Pamiętajmy jednak, że leczenie antybiotykowe jest obciążające dla całego organizmu i powinno być zarezerwowane tylko dla ciężkich postaci trądziku. Wcale nie jest trudno o uszkodzenie wątroby. A tę mamy tylko jedną – ostrzega dr Brumer.

Warto uświadomić sobie również, że walka z trądzikiem wymaga dużo czasu, cierpliwości oraz… regularności. Najlepszym pierwszym krokiem do uzyskania pięknej, zdrowej cery będzie zatem codzienne oczyszczanie twarzy i złuszczanie naskórka.

Preparaty, których będziemy używać, powinny przywracać skórze właściwe pH i nie zawierać dużej ilości alkoholu. Twarz należy przemywać dwa razy dziennie mleczkiem lub żelem do cery trądzikowej, osuszając delikatnie (bez pocierania) jednorazowym ręcznikiem. Następnie dobrze jest użyć toniku z ziół. Do tego raz w tygodniu warto zastosować peeling enzymatyczny, a codziennie – rano i wieczorem – delikatny krem nawilżający do cery trądzikowej.

Dzięki tej zdawałoby się oczywistej (acz nie zawsze regularnie stosowanej) profilaktyce możemy uniknąć nowych wykwitów trądzikowych i zmniejszyć nasilenie już istniejących.

Jak walczyć z trądzikiem różowatym?

Krok 2: peelingi medyczne



Kolejnym krokiem są peelingi medyczne. Są nie tylko bardzo skuteczne, ale i dają doskonałe efekty (ale również pod warunkiem regularnego stosowania).

Dobieramy je indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta. Nowoczesne peelingi są preparatami złożonymi i tak skomponowanymi, że oprócz złuszczania mają również działanie sebostastyczne (hamują wydzielanie łoju), przeciwzapalne, bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Niekiedy zdarza się, że po 2-3 peelingach stan skóry jest gorszy. Dzieje się tak, ponieważ szybciej ujawniają się zmiany ukryte jeszcze pod skórą, które bez peelingu i tak by się ujawniły – ale nieco później. Nie należy się tym przejmować ani absolutnie przerywać kuracji – mówi dr Brumer.

Wytrwałość będzie popłacać, bo efekty są nie tylko zadowalające, ale i poprawiające ogólne samopoczucie i jakość życia pacjenta. Terapia peelingami pozwala osiągnąć co najmniej dwa cele. Pierwszym jest skuteczne leczenie trądziku bez używania antybiotyków i sterydów. Drugim – poprawa wyglądu skóry bez jej przesuszenia.

Warto jednak nastawić się na długotrwałe leczenie. Cała kuracja trwa około 5 miesięcy, podczas których wykonuje się peelingi co ok. 2-3 tygodnie. W efekcie redukujemy zmiany skórne, poprawiamy koloryt cery oraz ograniczamy do minimum ryzyko powstawania blizn potrądzikowych. Doraźnie można zastosować również leczenie osoczem bogatopłytkowym, które leczy stany zapalne.

Krok 3: dieta antytrądzikowa



Trzecim i ostatnim krokiem ku zdrowej cerze jest zmiana diety. W końcu nie od dziś wiadomo, że to, co jemy, ma wpływ na ogólny wygląd naszej skóry. I choć nie możemy oczekiwać spektakularnych efektów od razu po odmówieniu sobie ulubionych chipsów do wieczornego filmu, to w dłuższej perspektywie czasowej stosowanie zdrowej diety znacznie zmniejszy występowanie trądziku.

Osoby mające cerę trądzikową powinny przede wszystkim wyłączyć z codziennej diety pikantne potrawy oraz ograniczyć spożywanie soli (jak wynika z badań, jej nadmiar we krwi pobudza wydzielanie gruczołów łojowych oraz powoduje powstawanie zaskórniaków). Oprócz pikantnych potraw do „posiłków zakazanych” zaliczamy też: wszelkie fast foody, kolorowe napoje gazowane, sztuczne soki, chipsy, cytrusy, majonez, czekoladę, mocną herbatę oraz kakao.

Co pozostaje na liście „posiłków zalecanych”?

Zdaniem dr Urszuli Brumer będą to na pewno: owoce krajowe, naturalne soki jednodniowe, potrawy bogate w witaminę A (szpinak, sałata, szczypior, papryka, morele, twaróg) oraz witaminę B (pomidory, płatki owsiane, marchew, fasola, jajka, agrest). Do diety warto włączyć również pokarmy zawierające tłuszcze omega-3 (ryby morskie, olej lniany, orzechy włoskie). Warto również spożywać duże ilości zbóż (kasze, płatki i rośliny strączkowe), które są źródłem dużej ilość makro- i mikroelementów oraz łatwo przyswajalnego białka.

Warto też wspomnieć, że w leczeniu trądziku dobre efekty przynosi także czystek.

Jakie są nowoczesne sposoby walki z trądzikiem?

