Co nieco o zatokach szczękowych

Zatoka szczękowa jest to przestrzeń znajdująca się obustronnie w trzonie kości szczękowej. Jest to największa parzysta zatoka, którą posiada człowiek. Warto wspomnieć, iż do zatoki tej mogą wnikać korzenie zębów trzonowych i przedtrzonowych, co będzie ważne w mechanizmie powstawania procesów zapalnych.

Zatoka szczękowa uchodzi do jamy nosowej przez przewód nosowy środkowy. Ujście to jest bardzo niekorzystne, ponieważ znajduje się tuż przy stropie zatoki, co utrudnia znacznie drenaż i ewakuację wydzieliny.

Zapalenie zatoki szczękowej

Pod względem częstości występowania infekcji, zatoka szczękowa plasuje się na pierwszym miejscu. Spowodowane jest to przede wszystkim przez dwie powyżej wymienione przyczyny: niekorzystne ujście zatoki oraz związek z zębami. Szacuje się, że około 10% infekcji jest pochodzenia zębowego – w przebiegu ropnia przywierzchołkowego lub około zębowego, zapalenia korzenia drugiego przedtrzonowego i pierwszego trzonowego zęba oraz w stanach po ekstrakcji zęba.

Zatokowy ból głowy a zapalenie zatok szczękowych

Najważniejszym i najbardziej charakterystycznym objawem zapalenia zatok szczękowych jest ból głowy. Silny, rozpychający ból najczęściej występuje w lokalizacji odpowiadającej zajętej zatoce, tzn. nad policzkiem, zwłaszcza podczas opukiwania i ucisku tej okolicy. Pojawia się również nadwrażliwość na dotyk skóry twarzy, ból zębów, może być również ból wokół oczodołów i w okolicach skroniowych.

Pozostałe cechy charakterystyczne bólu są typowe dla zatokowego bólu głowy: nasila się przy pochylaniu głowy, przy wysiłku fizycznym oraz kaszlu, przy próbie oczyszczenia nosa i największe jego nasilenie występuje rano. W przewlekłym zapaleniu zatok szczękowych ból głowy jest mało charakterystyczny i słabiej wyrażony lub w ogóle nie występuje.

Inne objawy kliniczne

Prócz bólu głowy może występować upośledzona drożność nosa, zazwyczaj jednostronna, obrzęk policzka, ropna wydzielina wypływająca spod małżowiny nosowej środkowej – wspomniane dolegliwości naprowadzają lekarza, iż proces zapalny toczy się właśnie w zatoce szczękowej.

Objawy ogólne w ostrym zapaleniu zatok to przede wszystkim: podwyższona temperatura, ogólne osłabienie, brak łaknienia; natomiast w przewlekłym zapaleniu mogą pojawić się zaburzenia węchu, długotrwały wyciek wydzieliny z nosa.

Jak to sprawdzić?

Podstawą postawienie diagnozy zapalenia zatok szczękowych jest dokładnie zebrany wywiad oraz badanie przedmiotowe. W badaniu radiologicznym stwierdza się zacienienie zatoki lub poziom płynu w jej wnętrzu.

