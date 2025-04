Kiedy uznajemy, że astma jest dobrze kontrolowana?

Dobra kontrola choroby oznacza, iż pacjent nie odczuwa wpływających na sprawność jego życia objawów. Klasyfikacja medyczna określa taki stan, gdy objawy związane z potrzebą zastosowania doraźnych leków pojawiają się nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Pacjent nie wybudza się nigdy w nocy z powodu kaszlu i duszności i nie występują zaostrzenia. Czynność płuc w badaniach spirometrycznych jest prawidłowa, a oskrzela reagują dobrze na leki rozkurczowe.

Leki pozwalające osiągnąć kontrolę astmy

Do leków, które wysuwają się na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o kontrolę astmy, należą glikokortykosteroidy wziewne. Są one bardzo skuteczne i używane u chorych od stopnia 2. Mogą powodować miejscowe osłabienie odporności, dlatego ich stosowanie powinno odbywać się pod okiem doświadczonego specjalisty. Powodują zmniejszenie stanu zapalnego, przez co zmniejszają ryzyko objawów i zaostrzeń. Długo działające beta-mimetyki wziewne zapewniają odpowiednie rozszerzenie oskrzeli.

Polecamy: Jakie leki stosowane są w astmie oskrzelowej?

Świetny dodatek

Wspomaga się te leki innymi, które optymalizują działanie oraz posiadają własne, dodatkowe mechanizmy przeciwzapalne. Należą do nich leki przeciwleukotrienowe, teofilina i kromony. Tak rozległy wachlarz stosowanych preparatów jest niezbędny, by zapewnić Ci swobodę i nieograniczone chorobą możliwości w codziennym życiu. Pamiętaj o regularnym przyjmowaniu leków i rób to zgodnie z zaleceniami lekarza.

Mniej czy więcej?

To jakie i ile leków przyjmujesz jest decyzją lekarza. Może on na bieżąco modyfikować leczenie jeśli obserwowana jest zmienność objawów - pogarszanie się objawiające się większą koniecznością doraźnego leczenia lub polepszanie, czyli gdy potrzebujesz coraz mniej leków w napadach i gdy są one coraz łagodniejsze. W związku z tym nie unikaj kontroli u specjalisty - są one niezbędne, by w dobry sposób ustawić Twoje leczenie.

Czytaj też: Czy wiesz, że schemat leczenia astmy zależy od stopnia jej nasilenia?

Reklama