Jak zapobiec próchnicy? Przede wszystkim należy dbać o higienę jamy ustnej, czyli po prostu myć zęby. Ale wcale nie jest to takie proste. Oto najczęściej popełniane błędy w pielęgnacji uzębienia.

Reklama



Jak prawidłowo myć zęby?



Nie należy myć zębów natychmiast po posiłku

Mycie zębów zaraz po posiłku to błąd. Nie należy tego robić bezpośrednio po jedzeniu czy piciu, lecz odczekać pół godziny. Po co? W pożywieniu znajdują się cukry i kwasy, które osłabiają szkliwo. Jeśli zaraz po jedzeniu zaczniesz szczotkować zęby, wetrzesz te substancje w szkliwo, ścierając je. Nieważne, jak się czyści zęby.

Gładka powierzchnia zębów nie oznacza wyczyszczenia

To najczęściej popełniany błąd. Poczucie "gładkości" oznacza jedynie, że została usunięta płytka nazębna, którą produkują bakterie. Ale to nie znaczy, że zostały dobrze wyczyszczone przestrzenie międzyzębowe. Pozostają tam bakterie, które powodują próchnicę i choroby przyzębia.

Zawsze trzeba używać nitki dentystycznej

Zawsze należy stosować nitkę. Szczotka czyści jedynie 2/3 powierzchni zębów, pozostałą 1/3 wyczyści nić. Używanie jej nie jest skomplikowane i łatwo przywyknąć do tej czynności. Najpierw odwiń ok. 50 cm nici i owiń ją luźno wokół środkowych palców. Między palcami zostaw ok. 2 cm nici. Napnij ją i wsuń delikatnie między zęby. Zagnij wokół zęba, delikatnie przesuwaj w górę i w dół, także poniżej linii dziąseł. Przechodząc do następnego zęba, odwiń kolejne 2 cm nici.

Reklama

Płukanki do ust jedynie odświeżają oddech i mają wpływ na pielęgnację zębów

Chronią one szkliwo przed działaniem kwasów, zwłaszcza w miejscach niedostępnych dla szczoteczki i zmniejszają objawy zapalenia dziąseł. Zapobiegają również w pewnym stopniu tworzeniu się osadów z kawy, herbaty i czerwonego wina. Płuczemy zęby po wyszczotkowaniu.