fot. Fotolia

Skóra trądzikowa jest utrapieniem nie tylko dla nastolatków. Osoby, które wciąż zmagają się z problemami skórnymi, powinny pamiętać o systematycznej pielęgnacji i dokładnym oczyszczaniu cery. Nie wyleczy ono całkowicie trądziku, ale sprawi, że na twarzy nie pojawią się kolejne wypryski.

Oczyszczanie podstawą zwalczania trądziku



Problemy z trądzikiem wynikają z nieprawidłowej pracy gruczołów łojowych. Wydzielanie zbyt dużej ilości sebum jest pożywką dla bakterii, które gromadzą się na twarzy wraz z kurzem i brudem. Dlatego oczyszczanie jest podstawą walki z trądzikiem – szczególnie w jego łagodnym stadium.

Mimo to pamiętajmy, aby oczyszczać twarz maksimum dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Nie warto robić tego zbyt często, ponieważ możemy doprowadzić do przesuszenia naskórka. To zaś paradoksalnie prowadzi do nasilenia się problemów skórnych.

Przed pójściem spać (a najlepiej zaraz po powrocie do domu) koniecznie należy zmyć makijaż. Skóra nie regeneruje się, jeżeli na twarzy pozostają jego resztki. Warto zmyć makijaż także przed wysiłkiem fizycznym, np. treningiem na siłowni. Do demakijażu nie powinno się używać mydła, które wysusza i niszczy płaszcz hydrolipidowy naskórka. Ta wierzchnia warstwa naskórka chroni go przed wnikaniem do skóry bakterii i zanieczyszczeń – a te są szczególnie szkodliwe dla cery z problemami.

Skórę można oczyszczać rękoma albo używać do tego specjalnych gąbeczek czy chusteczek. Wycierając twarz po umyciu, nie powinno się pocierać skóry. Warto przeznaczyć osobny ręcznik do wycierania twarzy, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Pamiętajmy także o częstej zmianie poszewki poduszki, na której śpimy. “Dobrym sposobem na uniknięcie dodatkowych zanieczyszczeń jest delikatne osuszanie cery jednorazowym ręcznikiem papierowym” mówi Panna Joanna MakeUp.

Panna Joanna MakeUp

Dobór kosmetyków



Do oczyszczania skóry z problemami najlepiej nadają się lekkie, antybakteryjne emulsje lub pianki. Wiele preparatów leczniczych i kosmetyków przeznaczonych dla tego typu skóry zawiera kwas salicylowy, który wprawdzie działa odkażająco, ale w nadmiernych ilościach może doprowadzić do zatkania ujść gruczołów łojowych i nasilenia się trądziku.

“Osoby z problemami skórnymi powinny unikać także kosmetyków z alkoholem, który przesusza cerę” mówi Panna Joanna MakeUp. W składzie kosmetyków oczyszczających powinien znajdować się cynk, który absorbuje tłuszcz i działa na nią łagodząco.

Raz w tygodniu warto sięgnąć po peeling enzymatyczny. Od zwykłego peelingu różni się on zawartością enzymów roślinnych, które przyspieszają proces zastępowania starych komórek nowymi. Dzięki temu skóra się regeneruje, poprawia się jej koloryt, a blizny wygładzają się.

“Nie zapominajmy także o nawilżaniu skóry twarzy” mówi Panna Joanna MakeUp. Dobry krem dla cery trądzikowej powinien być lekki i niezbyt tłusty. W celu dobrania najlepszego kremu dla naszej skóry warto poradzić się dermatologa.

Więcej porad na temat oczyszczania cery trądzikowej znajdziesz w nowym odcinku z udziałem Panna Joanna MakeUp na kanale Dermo TV. Odcinek można obejrzeć na stronie https://youtu.be/6b0twg62-ko

Źródło: materiały prasowe DermoTV/mn