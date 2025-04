fot. Fotolia

Po co nam nos?



Główną funkcją nosa jest zapewnienie prawidłowego oddychania. Jego rola polega na ogrzewaniu, nawilżaniu i oczyszczaniu wdychanego powietrza zanim dostanie się do płuc.

Około 85% cząsteczek zanieczyszczeń większych niż 4,5 mikrometra jest odfiltrowywanych przez nos, dlatego zapoznaj się uważnie z instrukcjami, jak zapewnić najlepsze warunki do jego właściwego funkcjonowania.

Jak należy oddychać?

Krok 1: zamknij usta i weź wdech przez nos



Prawidłowo funkcjonujący system oddechowy zapewnia optymalną jakość powietrza docierającego do płuc.

Celem oddychania przez nos jest ochrona delikatnej tkanki płuc przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem zimnego i suchego powietrza lub podrażnieniami, które mogą być wywołane drobnymi cząsteczkami kurzu czy innych zanieczyszczeń. Prawidłowo funkcjonujący nos chroni także przed dostaniem się drobnoustrojów do organizmu, co może pomóc w jego ochronie przed infekcjami wirusowymi.

Krok 2: wykonaj wydech



Krok 3: wykorzystuj nos m.in. w rozpoznawaniu zapachów i smaków



Wąchaj. Wszystkie bodźce zapachowe są przetwarzane przez około 40 milionów receptorów węchowych (wyspecjalizowanych komórek rozpoznających zapachy).

Dla porównania owczarek niemiecki posiada około dwóch miliardów receptorów, przez co zmysł węchu tego psa jest w przybliżeniu 50 razy bardziej wrażliwy niż ludzki.

Jedz. Twój język potrafi rozróżnić tylko pięć smaków, podczas gdy nos może rozpoznać setki substancji, nawet jeśli występują w minimalnych ilościach. Dlatego też odgrywa on ważną rolę w procesie rozpoznawania smaków.

W trakcie jedzenia spróbuj zacisnąć nos, a następnie zwolnij uścisk i weź do ust kolejny kęs. Z pewnością poczujesz różnicę w smaku.

Mów lub śpiewaj. Nos jest również częściowo odpowiedzialny za specyficzne brzmienie głosu. Na pewno zauważyłeś, że Twój głos się zmienia, gdy masz zatkany nos.

Gdy nos jest ściśnięty, nucenie jest praktycznie niemożliwe.

Źródło: Nosopedia – kompendium wiedzy opracowane w ramach kampanii „Oddychaj przez nos, oddychaj lepiej"