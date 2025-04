fot. Fotolia

Dieta to przede wszystkim racjonalne odżywianie, które nie polega jedynie na odchudzaniu, a jest długofalowym działaniem. W przypadku chorób przewlekłych, dieta jest też świetnym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego. Jak pokazują badania zainicjowane przez portal sm24.pl, 27% chorych na stwardnienie rozsiane (SM) swoją farmakoterapię wspiera także odpowiednio skomponowanym jadłospisem.

Jak ważna jest właściwa dieta w chorobie przewlekłej?

Zbilansowana dieta jest niezwykle ważna w przypadku osób, które cierpią na choroby przewlekłe. Pamiętajmy, że organizm chorego funkcjonuje zupełnie inaczej niż organizm osoby zdrowej, a co za tym idzie ma inne potrzeby.

"Zdrowa dieta nie wyleczy nas całkowicie, ale może znacznie poprawić jakość naszego życia i łagodzić postępy choroby" – mówi dietetyk, mgr Diana Wolańska, ekspert portalu sm24.pl. Odpowiednia dieta może pomóc m.in. pacjentom z SM w zmniejszeniu uczucia zmęczenia, kontrolowaniu wagi czy zniwelowaniu problemów z pęcherzem.

Chorzy na stwardnienie rozsiane powinni przede wszystkim spożywać produkty bogate w kwasy omega -3, które mogą wspomóc odbudowę osłonek mielinowych nerwów w początkowej fazie choroby, spowolnić jej proces, a także zapobiec niekorzystnym zmianom w systemie odpornościowym. Kwasy te możemy znaleźć w rybach, zwłaszcza tych pochodzenia morskiego (np. łosoś, tuńczyk), olejach (rzepakowy, oliwa z oliwek) oraz orzechach, pestkach i nasionach.

Witamina D ma również dobroczynny wpływ na łagodzenie postępów choroby. Znajdziemy ją w morskich rybach, tranie, żółtku jaj i produktach nabiałowych. Chorzy na SM powinni także spożywać produkty mięsne, bogate w witaminę B12, tłuszcze roślinne oraz odpowiednią ilość warzyw i owoców – źródła antyoksydantów.

Stwardnienie rozsiane – jak się odżywiać?

Nie ma jednego produktu spożywczego, który zawierałby wszystkie potrzebne człowiekowi składniki odżywcze. Dlatego, nawet jeśli nie cierpisz na chorobę przewlekłą, niezwykle ważna jest różnorodność spożywanych produktów. Zbilansowana dieta to taka, która gwarantuje dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości składników odżywczych we właściwych proporcjach. Jak więc prawidłowo komponować swoje posiłki? Na to pytanie najlepiej odpowiada piramida żywienia.

Zasady zbilansowanej diety w stwardnieniu rozsianym:

Podstawę codziennej diety stanowią pełnoziarniste produkty zbożowe, które powinniśmy spożywać nawet 5 razy dziennie. Pieczywo, kasze, ryż czy płatki owsiane dostarczą organizmowi odpowiedniej ilości energii.

które powinniśmy spożywać nawet 5 razy dziennie. Pieczywo, kasze, ryż czy płatki owsiane dostarczą organizmowi odpowiedniej ilości energii. Warzywa i owoce są najlepszym źródłem witamin, substancji mineralnych i błonnika. Powinniśmy spożywać je w postaci surowej lub gotować krótko. Niektóre z nich, takie jak np. jagody, banany czy awokado wspomagają dodatkowo pracę mózgu. Najlepiej przyjmować minimum 4 porcje warzyw i 2-3 porcji owoców dziennie.

są najlepszym źródłem witamin, substancji mineralnych i błonnika. Powinniśmy spożywać je w postaci surowej lub gotować krótko. Niektóre z nich, takie jak np. jagody, banany czy awokado wspomagają dodatkowo pracę mózgu. Najlepiej przyjmować minimum 4 porcje warzyw i 2-3 porcji owoców dziennie. W naszej diecie nie powinno zabraknąć też 2 do 3 porcji produktów mlecznych , takich jak mleko czy jogurty. Te produkty zaopatrzą nasz organizm w wapń, białko, witaminy z grupy B, witaminę A i D.

, takich jak mleko czy jogurty. Te produkty zaopatrzą nasz organizm w wapń, białko, witaminy z grupy B, witaminę A i D. Źródłem niezbędnych produktów białkowych są ryby, mięso, jaja i rośliny strączkowe. Ryby zawierają cenne kwasy tłuszczowe, a rośliny strączkowe są doskonałym źródłem białka roślinnego. Powinniśmy spożywać nie więcej niż jedną porcję tych produktów dziennie.

są ryby, mięso, jaja i rośliny strączkowe. Ryby zawierają cenne kwasy tłuszczowe, a rośliny strączkowe są doskonałym źródłem białka roślinnego. Powinniśmy spożywać nie więcej niż jedną porcję tych produktów dziennie. Na szczycie piramidy znajdują się tłuszcze, których ilości w diecie powinny być umiarkowane. To one tworzą w 70% mielinę, czyli tłuszczowo – białkową powłokę neuronu, odżywiając go i przyspieszając przewodzenie. Wskazane są przede wszystkim te pochodzenia roślinnego, jak oliwa z oliwek – źródło kwasów tłuszczowych omega -3 i omega -6.

