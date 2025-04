Zaawansowany okres choroby

Jest to czas kiedy chory już zapoznał się z chorobą. Zna podstawowe mechanizmy jej wpływu na organizm oraz (w większości przypadków) potrafi sobie z nimi radzić. Jeżeli rehabilitacja wczesnych objawów była prowadzona od początku choroby i w prawidłowy sposób, to istnieje szansa, że objawy zaawansowane pojawią się dopiero po kilku bądź kilkunastu latach od początku choroby. Najczęściej późnym objawem choroby Parkinsona są znaczne problemy z chodzeniem.

Iść, ciągle iść…

Chód jest zaburzony we wszystkich stadiach choroby Parkinsona. Jednak w późniejszych fazach choroby problemy z chodzeniem i z zachowaniem prawidłowej postawy ciała znacznie się pogłębiają i stają się bezpośrednią przyczyną częstych upadków. Upadki u osób nie mających odruchów obronnych są bardzo niebezpieczne, gdyż mogą prowadzić do złamania szyjki kości udowej co bezpośrednio prowadzi do długotrwałego unieruchomienia.

Bardzo ważne jest, aby osoba z chorobą Parkinsona jak najdłużej wykazywała aktywność oraz uczestniczyła w życiu społecznym. Kiedy chory nie jest już w stanie poruszać się o własnych siłach może korzystać z laski, trójnoga, balkonika, a nawet wózka inwalidzkiego. Postawę oraz stereotyp chodu należy ćwiczyć na tyle długo na ile pozwala stan chorego, jego nastawienie motywacyjne oraz możliwości finansowe. Poszczególne ćwiczenia w zaawansowanej fazie choroby powinny być wykonywane w towarzystwie innej osoby, najlepiej wykwalifikowanego rehabilitanta.

Jeść każdy musi

Objawem nasilającym się znacznie wraz z postępem choroby Parkinsona jest dysfagia, czyli zaburzenia połykania. U chorych z dysfagią występuje ślinotok który zagraża możliwością zachłyśnięcia. Może u nich także dojść do niedożywienia, w wyniku niechęci do wykonywania samej czynności połykania.

Aby jak najdłużej zachować możliwość normalnego spożywania posiłków i uchronić się od przezskórnej gastrostomii (miejsca na skórze przez które podaje się pokarm bezpośrednio do żołądka), należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpiecznego spożywania posiłków.

1. Chory nie powinien się spieszyć podczas jedzenia.

2. Zawsze posiłki należy spożywać w stabilnej pozycji siedzącej.

3. Pokarm powinien być dobrze rozdrobniony, o optymalnej temperaturze, spożywamy małymi porcjami ,a w przypadku problemów z połykaniem pomaga pochylenie głowy do przodu.

4. Ćwiczenia rehabilitacyjne dla chorych z dysfagią powinny być wykonywane w towarzystwie innej osoby oraz z zachowaniem należytej ostrożności. Polegają one na unoszeniu przedniej i tylnej części języka przy otwartych ustach. Dobrym ćwiczeniem jest również wstrzymywanie oddechu na 5 sekund oraz powtarzanie głoski „a”. W razie potrzeby można zastosować wspomniane już wspomagające techniki połykania.

Mówię, więc jestem

Najbardziej charakterystyczna dla choroby Parkinsona jest mowa monotonna i cicha. Spowodowana jest ona sztywnością mięśni biorących udział w mówieniu oraz spowolnieniem ich ruchów. Najbardziej skuteczny jest system intensywnej fizjoterapii głosu (TLS). Do stosowania tej metody niezbędna jest obecność logopedy oraz komputera ze specjalnym oprogramowaniem. Polega na wykonywaniu prostych ćwiczeń fonacji i oddychaniu oraz ćwiczeniu strun głosowych.

