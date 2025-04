Kiedy konieczne jest leczenie kanałowe?

Leczenie kanałowe przeprowadza się, gdy wewnątrz zęba rozpocznie się stan zapalny. Jeśli do miazgi zęba, np. wskutek próchnicy, dostaną się bakterie, trzeba wyczyścić jego martwe tkanki, wypełnić przestrzeń zęba specjalnymi środkami i go odbudować.

– Prawidłowo przeprowadzone leczenie kanałowe umożliwia uratowanie zęba, który w przeciwnym razie musiałby zostać usunięty. 95% zębów leczonych kanałowo i prawidłowo odbudowanych będzie służyło pacjentom do końca życia – mówi lek. dent. Hanna Sobota z Kliniki Dentystycznej SOBOTA House of Dentistry w Poznaniu.

Czy leczenie kanałowe jest bolesne?

Przy leczeniu kanałowym stosuje się znieczulenie – nie jest więc ono bolesne.

Znieczulenie może być rutynowe (zastrzyk) lub komputerowe (wykonywane za pomocą urządzenia the wand, czyli "różdżka").

– Środek znieczulający jest dozowany przez to urządzenie komputerowe. Za pomocą cieniutkiego wężyka dostaje się do cieniutkiej igły i w ten sposób jest podawany do tkanek pacjenta. Ciśnienie podawanego znieczulenia jest dopasowane idealnie do tkanek pacjenta dzięki czemu nie odczuwa on wcale bólu ani nieprzyjemnego uczucia rozpierania – mówi lek. dent. Hanna Sobota.

Ile kosztuje leczenie kanałowe?

Cena leczenia kanałowego waha się pomiędzy 100 a 500 zł (za jeden kanał w zębie) i zależy od wybranej metody.

